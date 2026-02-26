El Ibex 35 se despega de los récords al caer un 0,16% en la apertura

Un pequeño respiro. Eso es lo que se ha tomado el Ibex 35 en el arranque de la sesión de este jueves, en la que el selectivo ha perdido un 0,16% tras los máximos históricos en los que cerró el miércoles. Así, el parqué madrileño marcaba en los primeros compases de la jornada una cotización de 18.431 puntos.

Estos días han estado acaparados por la presentación de resultados empresariales, tanto de cotizadas españolas como internacionales. El pasado martes, el gigante de la fabricación de chips de IA Nvidia divulgó sus cuentas anuales, con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto del resultado anotado un año antes. Los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados sumaron en el conjunto del ejercicio un récord de 215.938 millones de dólares (183.303 millones de euros), un 65,5% más que el ejercicio anterior.

En el plano nacional, también ha presentado resultados Redeia. En un ejercicio marcado por el apagón del 28 de abril, la matriz de Red Eléctrica, ganó 505,6 millones de euros, un 37,2% superior al del ejercicio anterior que se vio afectado por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat. La compañía no incluye por el momento en sus cuentas provisiones por el cero eléctrico.

Por otro lado, Ferrovial logró un beneficio neto de 888 millones en 2025, lo que supone una caída del 72% respecto al año anterior, debido a la entrada extraordinaria de las plusvalías que obtuvo en 2024 por la venta de activos. Y por su parte, Fluidra ha declarado que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 176 millones de euros, un 28% más que en 2024, y ha anunciado que elevará el dividendo un 8%.

Con este contexto previo, el valor más beneficiado en los primeros compases de la negociación bursátil han sido Indra (+7,83%), que cerró 2025 con un beneficio récord de 436 millones de euros, un 57% más que en 2024, impulsado por el tirón del negocio de defensa y el aumento de la valoración de su partipada Tess Defence, que desarrolla los tanques 8x8 Dragón y el VAC para el Ejército español.

En el otro lado, las empresas más castigadas por los inversores han sido Fluidra (-6,47%), Ferrovial (-1,66%) y Sacyr (-0,89%).

Asimismo, las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, con subidas del 0,3% para París y del 0,09% para Londres y bajadas del 0,24% para Fráncfort y del 0,01% para Milán.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- ascendía un 0,14%, hasta los 70,8 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,12%, hasta los 65,5 dólares.