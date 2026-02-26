Crisis ganadera
La peste porcina anota otros 33 positivos, lo que eleva a 195 los jabalíes muertos por el virus en Cataluña
Agricultura estudia cómo empezar a movilizar al ganado que se encuentra en las 52 granjas de la zona de bajo riesgo
La peste porcina vuelve a salirse de la 'zona cero' y entra ya en el término municipal de Barcelona
El goteo de nuevos casos de jabalíes infectados con el virus de la peste porcina africana (PPA) suma esta semana otros 33 nuevos positivos, según ha informado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlament. Todos ellos han sido localizados dentro de la zona de alto riesgo. Con esta actualización son ya 195 los animales que han muerto por culpa de la enfermedad declarada el pasado 28 de noviembre en Cataluña. Ordeig ha señalado, sin embargo, que la tasa de jabalíes contagiados es relativamente ajustada, "cuando se tiene en cuenta que se han analizado más de 1.500 solo en el radio situado en los 20 kilómetros" alrededor del foco inicial, en Sardañola del Vallés.
El conseller, que ha recordado que las restricciones se mantienen como hasta el momento, con 16 municipios afectados parcial o totalmente, ha anunciado que están estudiando ya con el sector cómo empezar a movilizar al ganado que se encuentra confinado en las 52 granjas situadas en la zona de bajo riesgo, después de que la Comisión Europea lo autorizara la semana pasada. Con las siete explotaciones que se encuentran en la denominada zona cero, es decir en el radio de seis kilómetros en torno al primer caso, "habrá que estudiar la situación con más detalle, porque hay más limitaciones", ha indicado el titular de Agricultura.
Ordeig ha explicado que, paralelamente, siguen adelante los trabajos para blindar el perímetro de seguridad, después de que el Ministerio de Agricultura y varias comunidades autónomas haya contribuido con recursos materiales para reforzar los controles. El conseller ha lamentado, asimismo, el malentendido o error cometido desde el departamento que dirige el ministro Luis Planas en que se informó, incorrectamente, de que China había cerrado sus fronteras a las importaciones de carne de porcino procedente de Tarragona, "ya que se dijo que los últimos casos estaban a menos de 20 kilómetros de distancia de esa provincia, cuando claramente no es así".
