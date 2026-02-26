Resultados empresariales
Redeia gana un 37,2% más en 2025 y sigue sin incluir provisiones por el apagón
La matriz de Red Eléctrica obtiene un beneficio neto de 505,6 millones de euros y anuncia un dividendo de 80 céntimos
En un ejercicio marcado por el apagón del 28 de abril, Redeia, la matriz de Red Eléctrica, ganó 505,6 millones de euros, un 37,2% superior al del ejercicio anterior que se vio afectado por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat. La compañía no incluye por el momento en sus cuentas provisiones por el cero eléctrico.
El resultado bruto de explotación de Redeia (EBITDA), que en un 89% ha procedido del negocio regulado, nacional e internacional, alcanzó los 1.258,3 millones de euros al cierre de 2025, un 4% por encima de 2024. En este contexto, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.
Negocio regulado
Respecto a los ingresos, que suman la cifra de negocio y de la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación, a cierre de 2025 han alcanzado los 1.716 millones de euros, un 4,2% superior a los registrados en 2024, debido fundamentalmente al incremento experimentado en el negocio regulado en España.
Además, la actividad de fibra óptica de Reintel generó una cifra de negocio de 149,5 millones de euros, un 0,8% más que en 2024, mientras que la cifra de negocio más el resultado por puesta en equivalencia del negocio de transmisión eléctrica internacional desarrollada por Redinter se redujo un 2,5% respecto al ejercicio anterior, hasta los 132,5 millones de euros, por un menor volumen de proyectos para terceros en Chile y por los efectos del tipo de cambio euro-dólar, parcialmente compensado con la buena evolución en Perú y Brasil.
La deuda financiera, a 31 de diciembre se situó en 5.474,2 millones de euros, con un incremento inferior al 2% debido a que las fuertes inversiones del ejercicio se han visto compensadas con la generación de caja del grupo, la desinversión de Hispasat y el dividendo recibido de Argo (Brasil) fundamentalmente.
Inversiones en la red
La compañía semipública (el Estado cuenta con el 20% del capital) presume de haber invertido en la red de transporte y en la operación del sistema eléctrico un 40% más que el año anterior, hasta los 1.551 millones de euros. De estos, 1.424 millones de euros corresponden a la red de alta tensión --que está colapsada, según las compañías--, unos 448 millones más que en 2024, mientras que el resto se ha dedicado a la operación del sistema y a la construcción de la central de Salto de Chira en Gran Canaria, que avanza a buen ritmo.
