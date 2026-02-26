La crisis del consumo reduce en un 4,6% las ventas de los vinos catalanes con denominación de origen

Los vinos catalanes con denominación de origen (DO) redujeron un 4,6% sus ventas en volumen y un 3,4% en valor en Catalunya en 2025 respecto al año anterior, según el 'Informe anual sobre el mercado de los vinos con DO en Catalunya 2025' de Nielsen, encargado por el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) y presentado este jueves por el director del organismo, Joan Gené. La crisis generalizada del consumo, que se ha registrado a nivel mundial, no ha castigado solamente a los productores y bodegueros catalanes, ha indicado Gené, pero la diferencia es que las empresas del sector en Catalunya, muy atomizadas, no han tenido recursos económicos para reaccionar

El director del Incavi ha indicado, en este sentido, la fuerte competencia que ejercen otras DO españolas, con ofertas y campañas publicitarias que "no están al alcance de las bodegas catalanas". "La denominación de La Rioja, por ejemplo, cuenta cada año con unos 12 millones de euros para la promoción. Hay vinos españoles con DO que lanzan ofertas de 2x1 y 3x2 o con anuncios en cadenas de televisión contra los que cuesta competir", ha señalado Gené, que ha subrayado que, pese a todo, los vinos elaborados bajo sellos catalanes han seguido manteniendo su cuota, con un 37,2% en volumen (-0,2%) y 35,5% en valor (-0,9%).

Uno de los campos en los que el vino catalán puede tener recorrido para remontar la situación es en el ámbito de lo emocional. Así, a diferencia de los que ocurre en otros territorios, el consumo de vino en Catalunya se centra "en ocasiones más puntuales, como celebraciones" y no tanto en un uso diario o habitual. Eso penaliza menos a las producciones catalanas, ya que no se ven tan afectadas como otras por la tendencia a la baja de los últimos años.

Para revertir la situación, el Incavi ha anunciado su intención de organizar la Setmana del Vi Català en Barcelona "con una muestra de vinos en noviembre y acciones para invitar a la gente a descubrir el enoturismo, a visitar las bodegas catalanas y promocionar la exportación del vino catalán", ha detallado Gené. El objetivo será promover experiencias que "combinen las catas, la gastronomía, el entorno y la cultura" como vías para consolidar nuevos vínculos con el público.

