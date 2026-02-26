Vodafone España remonta y consigue aumentar sus ingresos por primera vez en cuatro años

Vodafone España consigue romper la tendencia en que se instaló hace años y vuelve a elevar sus ventas. La teleco, ahora controlada por el grupo británico Zegona, registró un incremento del 1,1% de sus ingresos totales en el tercer trimestre de su año fiscal (entre septiembre y diciembre de 2025), hasta alcanzar los 923 millones de euros. Un crecimiento modesto pero que resulta significativo porque es el primer aumento de ingresos en más de cuatro años. El primero tras 17 trimestres consecutivos de caídas, desde el segundo trimestre fiscal de 2022.

El grupo británico Zegona Communications, propietario de Vodafone España desde mediados de 2024, ha desvelado sus cuentas trimestrales. Unas cuentas que se entienden de facto como los resultados de Vodafone España porque la teleco española es el único activo bajo el control de la compañía. Desde la operadora se subraya que esta evolución por fin en positivo pone a la compañía “en la senda para lograr un crecimiento global en ingresos a cierre del año fiscal”. Los resultados aún no incluyen las cifras de Finetwork, porque el proceso de integración en Vodafone España aún está en marcha.

Vodafone España ha conseguido elevar sus altas netas de clientes por quinto trimestre consecutivo, tanto en los servicios de internet de banda ancha fija (con 3.000 nuevos usuarios) como en telefónia móvil (sumando 27.000 líneas). La compañía también destaca un impulso en rentabilidad con un flujo de caja operativo (ebitda-capex) que ascendió 586 millones de euros,, lo que representa un 22% de los ingresos. “Estos resultados ponen a la compañía en línea para alcanzar un flujo de caja operativo de más del 21% de los ingresos para todo el año”, destacó la teleco.

“El tercer trimestre fue otro trimestre sólido y los resultados allanan el camino para un segundo año exitoso en la transformación de Vodafone España por parte de Zegona”, subraya el grupo británico en la documentación oficial remitida a la Bolsa de Londres, donde cotiza el grupo. “Otro trimestre con altas incorporaciones de clientes y productos, junto con el impacto positivo de las iniciativas de precios de enero, refuerza la confianza de que la compañía cerrará el ejercicio 2026 con una estabilización de ingresos, en línea con el año anterior”.

'Superdividendo'

La dueña de Vodafone España ha ejecutado recientemente movimientos financieros millonarios tras hacer caja con la venta parcial de las filiales de fibra óptica que comparte con MasOrange y con Telefónica. El grupo británico Zegona ha destinado 1.600 millones a retribuir a sus accionistas (con un ‘superdividendo’ de 1.400 millones y con recompra de acciones propias por otros 200 millones) y ha utilizado otros 200 millones más para reducir deuda.

Zegona hacía así una asignación total de los 1.800 millones que ha obtenido con la venta de parte de las participaciones con las sociedades de fibra óptica en España compartida con MasOrange (obtuvo 1.400 millones) y con Telefónica (otros 400 millones más). Los accionistas de Zegona decidieron destinar gran parte del ‘megadividendo’ a la devolución íntegra del préstamo que recibieron del Grupo Vodafone para financiar la compra de su filial en España el año pasado, en una operación valorada en 5.000 millones de euros. El Grupo Vodafone ha recibido así 975 millones (900 millones del propio préstamo y 75 millones de intereses).

El acuerdo de compra de Vodafone España entre la matriz británica y Zegona contemplaba el pago de 4.100 millones de euros en efectivo y 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, que se selló a finales de mayo de 2024. Con la devolución, esas acciones preferentes reembolsables (emitidas por la sociedad instrumental EJLSHM) se amortizan y desaparecen con el pago del préstamo al grupo Vodafone.

Zegona hace uso del montante total de 1.800 millones de euros obtenido obtenido de la monetización de sus 'fibercos' compartidas de Vodafone España con Telefónica y MasOrange. Por un lado, Vodafone España y Telefónica cerraron la venta del 40% de su 'joint venture' de fibra (denominada FiberPass) a Axa Investment Managers por un importe total de 500 millones de euros. En concreto, Vodafone España se quedará con el 5% de FiberPass tras vender un 32% de la compañía por 400 millones de euros, mientras que Telefónica ha vendido una participación del 8% por 100 millones de euros. Vodafone España tiene otra 'fiberco' similar con MasOrange (denominada PremiumFiber), de la que posee un 17% y con la que logró ingresar 1.400 millones de euros tras vender parte de su participación inicial en la empresa al fondo soberano de Singapur (GIC), que ahora ostenta un 25% de esta 'joint venture'.