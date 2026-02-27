Moeve pone a Lleida en el centro de su estrategia para impulsar plantas de biogás

Con 18 gasolineras en la provincia, Lleida es uno de los mercados más pequeños para Moeve. La provincia catalana apenas representa un 1% del total de las 1.470 gasolineras que la compañía tiene distribuidas por España. Sin embargo, el territorio se ha convertido en uno de los protagonistas para la energética, que baraja abrir una nueva planta de biometano, que es el gas que se obtiene del biogás tras ser purificado.

Así se desprende de una jornada centrada en bioeconomía celebrada hoy en Lleida, en la que Moeve anunció su adhesión al ecosistema de colaboración público-privada “Lleida Alimenta”. Esta iniciativa surge de la alianza entre el Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida y la Fundació Comunitària Raimat (FCRL).

Fundada en 2025, la plataforma ha sumado empresas como Alemany 1879, Bodegas Raimat, Castell de Raymat, Cinca Group, Novacoop Mediterránea, La Boscana, Europistachios y Vegga; centros de investigación como IRTA; y espacios de innovación o entidades colaboradoras como EIT Food, Impact Hub y la Fundació Ilersis.

La carrera del biometano en Lleida

No es casualidad que Moeve sea la primera energética en adherirse a esta alianza. En el marco de su plan estratégico Positive Motion 2030, la compañía anunció una inversión de 600 millones de euros para desplegar hasta 30 plantas en España antes de 2030, con una cartera objetivo de 4 TWh, equivalente al consumo anual de más de un millón de hogares. Para conseguirlo, serán clave los acuerdos con fondos de inversión, como el alcanzado con el español Kira Ventures, con quién prevén impulsar 15 plantas, junto al reciente sellado con InproEner (con ellos harán cinco) y con PreZero.

Planta de producción de biometano del grupo Naturgy. / Naturgy

En este sentido, Lleida se consolida como una provincia con recursos orgánicos, infraestructura agroindustrial y biopolígonos preparados para bioindustrias. Un ejemplo es Naturgy, que tiene dos de sus seis plantas de biometano en la provincia. Una de ellas es la de Torrefarrera, junto a empresas como Compost Segrià, Sitra y Servei de Gestió Ramadera, donde se procesan 140.000 toneladas al año de residuos agroindustriales y ganaderos para generar 60 GWh de gas renovable. Otra en Vila-sana, dentro de la explotación ganadera de Porgaporcs.

Hacia un nuevo biopolígono

Uno de los temas destacados durante la jornada ha sido, precisamente, el futuro desarrollo de un área industrial de este tipo. Bajo el nombre de biopolígono, las empresas compartirán infraestructuras para transformar residuos orgánicos, —agroganaderos, forestales o alimentarios— en biogás, biofertilizantes y bioproductos.

¿Y qué es necesario para que un biopolígono funcione? Pues, básicamente, una combinación de productores de materia prima (empresas que generen residuos orgánicos, como restos de podas), transformadores energéticos (como Moeve), grupos de investigación y desarrollo (I+D) y, por último, empresas innovadoras y hubs que apuesten por start-ups dentro de la economía circular.

Moeve se suma a Lleida Alimenta para avanzar en un modelo de bioeconomía circular, sostenible y justo para el territorio. / Cedida

Así, en el acto, Jordi Verdú, diputado vicepresidente del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputación de Lleida, destacó que el desarrollo de la bioeconomía circular puede mejorar la viabilidad y sostenibilidad de la producción primaria y agroindustrial, generando además empleos cualificados en un sector de alto valor añadido, como son las bioindustrias.

Una revolución a escala europea

En Europa ya operan más de 1.600 plantas de biometano, integradas en sistemas energéticos que han demostrado su viabilidad técnica y económica. La Asociación Española del Gas recuerda que España, con 24 plantas operativas, es uno de los países con mayor potencial de producción de biometano de la Unión Europea.

Plantas de biometano / VERDALIA BIOENERGY

Por ello, como explicaba EL PERIÓDICO en enero, no es casual que grupos energéticos y fondos de inversión se hayan lanzado a una carrera para desplegar cientos de plantas de gases renovables en España. El objetivo es que el país participe plenamente en la revolución del biometano, obtenido a partir de biogás mediante el reciclaje de residuos orgánicos, impulsando así la descarbonización y sustituyendo parte del consumo de gas natural.

De hecho, energéticas y firmas financieras tienen en proyecto 685 plantas de biometano por todo el país, que requerirán unos 12.000 millones de euros de inversión para su puesta en marcha. Una de las más relevantes, que ya ha recibido luz verde por parte de la Generalitat, será la que el fondo de inversión Copenhague Infrastructure Partners (CIP) proyecta en el municipio noguerense de La Sentiu de Sió (Lleida).

El promotor calcula que supondrá una inversión de entre 75 y 90 millones de euros y requerirá entre 35 y 40 empleos directos. Espera que su producción de biometano alcance los 227 gigavatios hora (GWh) al año, “el equivalente al consumo de 26.000 viviendas”, según la documentación del proyecto recopilada por el diario ilerdense Segre.

Rechazo y protestas

Uno de los motivos por los que el avance de las plantas de biogás en España se ralentiza es por el rechazo social. Precisamente en la capital del Segrià, el pasado mes de octubre, salieron a la calle un millar de personas para protestar en contra de la construcción de macroproyectos en zonas rurales.

Los manifestantes denunciaron que los macroproyectos de plantas fotovoltaicas y biogás o de líneas de muy alta tensión, entre otros, ponen en riesgo el ruralismo, la tierra y los espacios naturales de varios puntos de Catalunya. En el manifiesto firmado por una decena de entidades defensoras del mundo rural, calificaba estas plantas de "innecesarias, tanto a escala local como de país" puesto que "subordinan la ruralidad a nuevas expectativas de negocio".