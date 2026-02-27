La fintech del creador de Twitter despedirá a "casi la mitad" de su plantilla por la IA

Nadie puede negar que la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los avances tecnológicos más rompedores de nuestro tiempo. Su potencial es inmenso, y su capacidad para automatizar tareas tediosas resulta clave a la hora de impulsar la productividad empresarial. Sin embargo, dichas virtudes encierran un lado oscuro imposible de omitir: su impacto en la fuerza laboral, o lo que es lo mismo, los despidos asociados a su implementación.

Tras los casos de Microsoft, que recortó en 2025 15.000 puestos de trabajo para destinar recursos a la IA, o Amazon, que cifró los despidos en 16.000 por la misma razón, un nuevo ejemplo se suma a la lista. Block, la fintech fundada y dirigida por Jack Dorsey, creador de Twitter, ha anunciado que despedirá a "casi la mitad" de su plantilla de 10.000 empleados en "en el marco de una profunda reestructuración de la dimensión y operativa de la firma sobre la base del aprovechamiento de las herramientas de inteligencia artificial (IA)", tal y como recoge 'EP'.

"Estamos reduciendo Block a casi la mitad, de más de 10.000 personas a poco menos de 6.000, lo que significa que más de 4.000 personas están siendo invitadas a abandonar el equipo o a iniciar consultas", ha anunciado Dorsey en una carta dirigida a los accionistas de la plataforma propietaria de Cash App, una suerte de Bizum con un uso altamente estandarizado en EEUU, con más de 57 millones de clientes activos en 2024.

Despidos pese a beneficio multimillonario

Cabe resaltar que la reestructuración de plantilla no guarda ningún tipo de relación con el mal rumbo de la empresa. Pese a que las cifras han caído, los objetivos financieros se han cumplido. La fintech informó el pasado jueves de que en 2025 ganó 1.306 millones de dólares (1.106 millones de euros), un 55% menos que el año anterior, mientras que los ingresos se mantuvieron en 24.194 millones de dólares (20.494 millones de euros).

Dorsey ha destacado que la reestructuración de plantilla llegará tras uno de los años más sólidos para la empresa, tras haber cumplido todas las prioridades fijadas para el ejercicio. Para justificar los despidos, que afectarán a alrededor de 4.000 empleados, el empresario sostiene que las herramientas de IA "han cambiado el significado de construir y dirigir una empresa", permitiendo "que un equipo significativamente más pequeño pueda hacer más y mejor".

La cruda realidad

"No creo que seamos los primeros en darnos cuenta de esto. Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde", ha advertido Dorsey, anticipando que, dentro del próximo año, "creo que la mayoría de las empresas llegarán a la misma conclusión y realizarán cambios estructurales similares".

El mercado ha recibido la noticia de los despidos en un tono positivo, esperando que la desaparición de más de 4.000 salarios pueda ayudar a la compañía a volver a resultados récord. Las acciones de Block, que cotizan en Wall Street, cerraron la sesión del jueves con una sesión del 4,99%. Sin embargo, al conocerse la noticia el mercado ya se encontraba cerrado, y los títulos de la compañía se disparaban en la negociación posterior al cierre del mercado estadounidense.