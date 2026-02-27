Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount

El gigante del entretenimiento Netflix anunció este jueves que se retira de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) tras las nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

