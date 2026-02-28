Cambios en la nómina mensual, Hacienda se queda 591 euros de los trabajadores: el trámite para recuperarlos
También se aplica a aquellos salarios inferiores de 20.000 euros brutos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.
La nueva cuantía del SMI, que no tributará en el IRPF, supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales). Con la subida del SMI en un 3,1%, aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general.
Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.
El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado a finales de enero por el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios.
También debes saber que Hacienda retendrá 453 euros de tu nómina mensual. "Tras la reciente aprobación del SMI se ha dicho que va a quedar exento de IRPF, es decir, el Estado no debería retenerte nada. Sin embargo, van a hacer lo siguiente y es que te van a devolver todo lo que te retengan siempre y cuando hagas la declaración de la Renta. Vas a tener menos poder adquisitivos al mes y solo te lo van a devolver al año y cuatro meses (el periodo para hacer la declaración de la Renta comienza en el mes de abril) si haces la declaración. ¿Y cómo lo han trasladado? Pues con una exención de 591 euros, es decir, en cuanto hagas la Renta te lo vana devolver. Mientras tanto Hacienda va a tener todo ese dinero. Realmente, aunque te lo devuelvan es un cheque a futuro. Y esta deducción también se aplica a aquellos salarios inferiores de 20.000 euros brutos. Es totalmente legal, tu empresa lo está haciendo bien y solo te lo vana a devolver si haces la declaración de la Renta", explican desde la cuenta del experto abogado laboralista 'Un tío Legal', que cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales.
