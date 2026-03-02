El petróleo se dispara más de un 8% y los futuros europeos anticipan fuertes caídas ante el conflicto EEUU-Irán

Pese a que los mercados europeos aún no han abierto sus puertas en la semana, las consecuencias inmediatas del conflicto entre EEUU e Irán ya se empiezan a notar en la cotización de los activos, especialmente de una materia prima clave como es el petróleo.

El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. El Brent, referencia en Europa, ganaba un 9,10%, situándose en los 79,41 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), por su parte, se apuntaba un 8,30%, situándose en los 72,44 dólares por barril, rondando ambas versiones del activo los 80 dólares por barril.

Los repuntes se deben, naturalmente, al ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán, y su consiguiente impacto sobre el estrecho de Ormuz. Este enclave es uno de los pasos más críticos para el tráfico de petróleo, pues por allí circula una quinta parte del crudo mundial.

Las navieras suspenden el tránsito

En las últimas horas, tal y como apuntan medios internacionales, tres buques han sido atacados en su tránsito por Ormuz, mientras Irán continúa lanzando ataques a países de Oriente Medio como respuesta a los bombardeos de EEUU e Israel que, entre otras víctimas, se cobraron la vida del Ayatolá Khamenei, líder supremo del país.

Atendiendo a estos tres ataques, este lunes dos buques han sido alcanzados, además de que un "proyectil desconocido" ha caído cerca de otro buque al oeste de la ciudad emiratí de Sharjah, según informó el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Las grandes navieras han empezado ya a recomendar a sus empleados que se pongan a salvo tanto a sí mismos como a los barcos. Es el caso de la italo-suiza MSC, la compañía más grande del mundo en el sector, que ha ordenado a todos sus buques en el Golfo Pérsico ponerse a salvo, mientras ha suspendido sus cargamentos con destino a Oriente Medio.

La danesa Maersk, una de las compañías líderes del mundo en logística, ha tomado también precauciones similares a causa de la delicada situación que atraviesa el estrecho. El pasado domingo, la naviera de mercancías anunció que suspendería el tránsito de sus buques y mercancías por Ormuz "hasta nuevo aviso", citando razones de seguridad como su "prioridad número uno".

Se anticipan duras caídas

Pese a que los mercados aún no han comenzado a cotizar, sus futuros anticipan ya fuertes caídas ante la renovada incertidumbre por el conflicto. El Ibex 35, de hecho, amanece con un desplome del 3% en sus futuros. Un termómetro razonable para medir la reacción de los mercados internacionales a la crisis es el Nikkei, la bolsa japonesa. El selectivo asiático, que ha permanecido abierto durante toda la noche, ha saldado la jornada bursátil con una caída del 1,35%.

Según los analistas, sin embargo, las caídas podrían no ser tan pronunciadas. "En ese sentido, pensamos que el ataque estaba bastante descontado por los mercados debido al despliegue de Estados Unidos en los alrededores, pero aún así el sector defensa podría repuntar", señala Javier Cabrera, de XTB, indicando que el mercado ya anticipaba una operación de EEUU en Irán.

Otra de las cotizaciones que promete movimientos al alza motivada por la inestabilidad geopolítica es la de los metales preciosos. De hecho, tanto el oro como la plata ya registran alzas, con ambos repuntando en torno a un 3,30% en las primeras horas del intercambio semanal. Así, la onza de oro Troy se coloca alrededor de los 5.420 dólares, mientras que la de plata vuelve a rondar los 100 dólares, actualmente en 96,3.