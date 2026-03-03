Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Investigación

La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo

Los agentes ya registraron la sede en diciembre de 2025 por el presunto caso de corrupción y mordidas que rodea al PSOE

Agentes de la Guardia Civil entran a la sede de Forestalia en la plaza España de Zaragoza.

Agentes de la Guardia Civil entran a la sede de Forestalia en la plaza España de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Alberto Arilla

Zaragoza

La Guardia Civil está llevando a cabo varios registros en Zaragoza en el marco de la investigación abierta contra Forestalia por el clúster del Maestrazgo. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, los agentes están registrando la sede de la compañía en Coso 33, y el domicilio de su propietario, Fernando Samper, unas pesquisas que dirige la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona.

Los agentes han llegado sobre las 7.30 horas a la sede central de Forestalia, junto a la plaza España. En estas primeras horas están yendo y viniendo a la calle 4 de agosto, otra de las sedes que la empresa aragonesa tiene en Zaragoza. La calma tensa preside el entorno de la sede del Coso. Varios agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) están presentes desde primera hora de la mañana.

A las puertas del domicilio de Fernando Samper, al final de la avenida de la Academia General Mililtar (82-84), permanece estacionado un vehículo del Seprona de la Guardia Civil y otros tres turismos civiles. Se trata de un gran complejo residencial parapetado por cámaras de videovigilancia.

Registro de la UCO en diciembre

La UCO ya entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025. Lo hizo en el marco de una operación conjunta en la que también accedió a la sede de que el gigante de las renovables tiene en Madrid. Entonces, recién detenidos Santos Cerdan y Leire Díez, la Guardia Civil vinculaba a Forestalia con el presunto caso de corrupción y mordidas que rodea al PSOE.

Forestalia estaba en el ojo de la Guardia Civil por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.

Desde entonces, la Guardia Civil no ha dejado de trabajar en varios informes vinculados a la energética aragonesa. De su primera entrada en la sede de Plaza de España, Forestalia incautó documentación fiscal y financiera, además de trámites administrativos relacionados con el desarrollo energético e implantación de la firma energía en el territorio.

Noticias relacionadas y más

La ‘fortaleza’ de Samper está protegida por grandes muros de hasta cuatro metros de altura, un macrocomplejo situado al lado del colegio Cristo Rey en el que se ve trabajando a los agentes junto a lo que parece ser el conserje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  2. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  3. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  4. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  5. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso
  7. La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
  8. Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores

La cineasta Cristina Rodríguez Paz presenta en Colunga su documental sobre las últimas farreras (oficio tradicional vinculado al mar)

La cineasta Cristina Rodríguez Paz presenta en Colunga su documental sobre las últimas farreras (oficio tradicional vinculado al mar)

La fiscalía pide 1 año y 3 meses de prisión contra el aficionado que llamó “negrata” a Rashford en el Tartiere

La fiscalía pide 1 año y 3 meses de prisión contra el aficionado que llamó “negrata” a Rashford en el Tartiere

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

El aumento de CO₂ en la atmósfera altera la química de la sangre y podría dañar la salud

El aumento de CO₂ en la atmósfera altera la química de la sangre y podría dañar la salud

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel de comedor más barato del mercado: colores primaverales y apto para el jardín

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel de comedor más barato del mercado: colores primaverales y apto para el jardín

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos
Tracking Pixel Contents