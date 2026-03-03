Gobierno
Hacienda propone a Inés Olóndriz para presidir la AIReF
Sucedería en el cargo a Cristina Herrero, que termina su mandato de seis años este martes
EFE
El Ministerio de Hacienda ha propuesto a la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según han confirmado a EFE fuentes de Hacienda.
Estas mismas fuentes han defendido que Olóndriz cumple sobradamente con el perfil necesario para presidir la AIReF, ya que lleva años demostrando su valía, cuenta con un profundo conocimiento de los tres niveles de la administración pública española y goza de prestigio y respeto dentro del sector público y privado.
La propuesta de Hacienda tendrá que ser sometida al Consejo de Ministros, que será el encargado de designar a Olóndriz como candidata para presidir la AIReF y remitir la propuesta al Congreso. La normativa establece que el candidato del Gobierno tiene que resultar aprobado por mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda del Congreso o, en caso de que no sea posible, por mayoría simple en la Comisión de Hacienda del Senado.
En caso de que logre el aval de las Cortes, el Consejo de Ministros podrá nombrar a Olóndriz presidenta de la AIReF en sustitución de Cristina Herrero, que termina su mandato de seis años este martes. Hasta entonces, el presidente en funciones será el director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas.
Olóndriz, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, donde ha sido directora de financiación y de presupuestos. También trabajó en S&P Global Ratings -encargada de gobiernos locales y regionales- y entidades públicas en España y Reino Unido antes de ser nombrada secretaria general de Financiación Autonómica y Local en febrero de 2020.
