Acuerdo en el ERE de Pepsico: 400 despidos entre los distribuidores a bares y tiendas

Los sindicatos aceptan los ceses y firman el tercer expediente de la multinacional en España en los últimos tres años

Planta de PepsiCo.

Planta de PepsiCo. / Archivo

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

Pepsico ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para cerrar el expediente de regulación de empleo (ERE) que se saldará con alrededor de 400 despidos. La reestructuración supondrá finalmente el recorte del conjunto del departamento comercial encargado de la distribución a bares, restaurantes y tiendas, que representaba alrededor del 16% de los cerca de 2.500 empleados que mantiene la multinacional en España. Los centros afectados se ubican en Polinyà (Vallès Occidental), Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares), Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Málaga.

La dirección ha decidido externalizar dicho servicio. "Pepsico continua con la transformación de su canal de distribución tradicional en España hacia un modelo de distribución indirecta, en línea con la tendencia mayoritaria del sector", se han limitado a confirmar desde la compañía. "UGT FICA, CCOO y USO han llegado a un acuerdo que mejora de forma notablemente las condiciones del último ERE y beneficia al conjunto de personas afectadas", han afirmado mediante una nota los sindicatos.

No es el primer despido colectivo que ejecuta Pepsico en España y durante los últimos años ya ha ido recortando su plantilla. Ya en 2023 y 2024 ejecutaron dos despidos colectivos que se saldaron con unos 600 ceses, entre ambos, según han recordado los sindicatos.

