La Agencia de Protección de Datos tajante: multa si te fotocopian el DNI

Seguro que has acudido a un hotel en el que tenías una reserva y te han fotocopiado el DNI. Pues la Agencia de Protección de Datos es tajante con esta cuestión, y multará a quienes lo hagan.

Lo explica el abogado Samuel Parra, quien señala en una publicación que ha hecho en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) que "hoy la AEPD ha publicado varias resoluciones sancionadoras con algo en común: multan por exigir o fotocopiar el DNI en algunos comercios. Suele ser ilegal".

A través de un vídeo, el abogado ofrece algunos ejemplos de cuándo te suelen pedir el DNI para copiarlo como puede ser en un hotel, en Wallapop o cuando reservas un apartamento en Airbnb. Parra explica que, cuando llegas a la recepción del hotel, te pueden pedir el DNI para copiar los datos, pero en ningún caso pueden fotocopiarlo o escanearlo.

En el caso de Wallapop, la aplicación de compraventa, el abogado señala que a veces uno de los compradores te puede pedir el DNI porque dice que no se fía de tí, aunque en la mayoría de estos casos Parra asegura que "suele ser una estafa".

En Airbnb, el dueño del apartamento el que suele pedir el DNI también por correo electrónico o por mensajería electrónica.

El abogado explica qué podemos hacer en el caso en el que tengamos que enviar nuestro DNI por estos métodos. Una forma es pixelar algunas partes del DNI como nuestra cara, el nombre de nuestros padres o la dirección, porque son detalles que no aportan nada, pero por otro lado invalidan el DNI en el caso de que quiera utilizarse para una estafa.

Otra opción es ponerle una marca de agua que cruce todo el DNI, incluso esta marca con el texto para lo que se ha solicitado, por ejemplo: "COPIA DEL DNI PARA ARRENDADOR DE AIRBNB". En este caso, al estafador "le será mucho más difícil eliminar la marca de agua".

En blanco y negro

Una última opción que también funciona es enviar nuestro DNI en blanco y negro, porque este tipo de copias no es aceptado por los bancos, con lo que será más difícil estafarnos.