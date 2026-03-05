Alquilan datáfonos para que los novios en las bodas puedan cobrar los regalos

Cada vez se innova más en las bodas y lo último es el alquiler de datáfonos para que los novios puedan cobrar los regalos en las bodas, una iniciativa que cada vez está más en auge.

Sí, lo has escuchado bien, utilizar un datáfono en la boda. La verdad que puede tener su lógica, ya que la mayoría de los invitados a las bodas suelen dar dinero como regalo, así que hacerlo a través del datáfono puede ser una opción sencilla que vaya calando, aunque con ella se acabe el romanticismo del sobre.

Un datáfono. / Freepik

Pero claro, de esta manera, los novios tampoco acaban con el dinero encima durante toda la boda y pueden estar mucho más tranquilos.

Pero, ¿y cuánto cuesta un datáfono? Pues en la web de myPOS puedes comprar un datáfono sencillo por solo 19 euros, aunque si quieres versiones más profesionales, los tienes por 139 y 249 euros, y sin gastos mensuales ni permanencias.

Cuenta

Eso sí, tendrás que hacerte una cuenta para que los pagos vayan a algún sitio, y primero tendrán que pasar por esta cuenta.