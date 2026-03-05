Primeros efectos económicos del conflicto
El campo denuncia una subida súbita del gasóleo agrícola en cuatro días y la atribuye a la guerra de Irán
El sindicato Unió de Pagesos, que sitúa el precio este jueves en 1,22 euros, frente a los 1,11 de principios de febrero, reclama al Gobierno medidas urgentes para frenar la escalada, que repercutiría en el precio de los alimentos
La organización agraria Unió de Pagesos ha denunciado este jueves el aumento repentino del precio del gasóleo de uso agrícola, que atribuye a la escalada bélica en Oriente Medio. El sindicato, que pertenece a la plataforma estatal Unión de Uniones (UdU), asegura que el carburante se ha encarecido más de un 8% en solo los cuatro primeros días de conflicto y reclama al Gobierno medidas urgentes para frenar esta preocupante tendencia. El cálculo lo ha obtenido, según han indicado fuentes de la organización, a partir de los datos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
En opinión de Unió de Pagesos, el problema es que este encarecimiento del carburante usado en el campo podría extenderse a otras partidas clave para el sector, como la electricidad o los fertilizantes, lo que elevaría los costes de producción. Por ello, pide al Gobierno español que garantice el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para asegurar que los precios percibidos por los productores compensen adecuadamente estos incrementos. Una de las consecuencias más evidentes de este hipotético aumento de los costes para los productores va a ser, según subraya el sector, su impacto directo en la cesta de la compra y en los precios que pagan los consumidores finales.
Cambios en la fiscalidad
También reclama una rebaja de los impuestos aplicados al gasóleo agrario. Entre sus demandas, pide implantar un gasóleo profesional agrario con el impuesto especial armonizado mínimo en la UE y un IVA reducido, además de acelerar la devolución al campo de la parte correspondiente del impuesto especial de hidrocarburos (IEH). También insta al Ejecutivo a emplear los mecanismos a su alcance para preservar la estabilidad del mercado ante posibles problemas de suministro.
El sindicato recuerda que, durante 2025, el precio medio del gasóleo agrícola en España osciló entre los 1,08 euros por litro a mediados de junio y los 1,11 euros a principios de febrero. Este miércoles, añade, la media se situó en 1,22 euros por litro. "Esta evolución hace necesario adoptar medidas urgentes para evitar sobrecostes desorbitados", subraya la organización, que remite al precedente del inicio de la guerra de Ucrania, hace cuatro años, cuando el carburante llegó a alcanzar los 1,7 euros por litro.
