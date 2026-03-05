En Madrid
La CIAF analiza el contenido de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz
La diligencia se realiza en las dependencias de la CIAF, donde se encuentran los equipos, según ha ordenado la jueza encargada del caso, y continuará a lo largo de la tarde dada su complejidad
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analiza este jueves el contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, en los que murieron 46 personas.
El Tribunal de Instancia de Montoro número 2 autorizó el pasado lunes, 2 de marzo, el acceso, la extracción y el análisis del contenido de las cajas negras de ambos trenes, uno de Iryo y otro de Renfe, además de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.
La diligencia se realiza en las dependencias de la CIAF, donde se encuentran los equipos, según ha ordenado la jueza encargada del caso, que autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés". El proceso, según indicación de la titular del juzgado de Montoro, debe realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos".
Los investigadores deben conservar una copia de esa información para continuar con la investigación y entregar otra copia de forma inmediata al órgano judicial. Además, toda la diligencia se practicará en presencia de un letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.
Finalmente, se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.
Un proceso lleno de secretismo
Desde primera hora de la mañana, EL PERIÓDICO ha estado presente en la sede del Ministerio de Transportes, donde se encuentran las dependencias centrales de CIAF, para tratar de recabar información acerca del proceso de volcado de los datos de la caja negra. Pese a que el ritmo de entrada y salida de personas al complejo de Nuevos Ministerios ha sido constante, ha sido imposible determinar la llegada de los agentes involucrados, cuyas identidades no se conocen, ni transportaban consigo las cajas negras, que ya habían sido depositadas en la sede de Transportes con anterioridad.
Fuentes de la CIAF han indicado a 'Diario Córdoba', diario del grupo Prensa Ibérica, que la operación efectivamente está en curso, pero que dada su complejidad se espera que las diligencias continúen a lo largo de la tarde. Más allá, según la información adelantada al diario 'El Español', la CIAF se ha autoimpuesto un plazo de una semana para analizar el contenido de las cajas negras tras el volcado de los datos.
Con todo, el secretismo ha sido total, pues empleados del ministerio han afirmado ante las cuestiones de este periódico no contar con ninguna información acerca de la hora a la que vendrían los agentes, ni el propio departamento dirigido por Óscar Puente ha realizado ninguna comunicación oficial al respecto.
