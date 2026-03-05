Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La directora financiera de Booking.com, nueva consejera de Coca-Cola EP tras la marcha de Guillaume Bacuvier

El relevo se producirá en la próxima general de accionistas, prevista para el 28 de mayo

Imagen de archivo de Uvashni Raman, nueva consejera independiente de Coca Cola Europacific Partners.

Imagen de archivo de Uvashni Raman, nueva consejera independiente de Coca Cola Europacific Partners. / El Periódico

Agencias

Madrid

Coca Cola Europacific Partners (CCEP) ha comunicado este jueves la salida de Guillaume Bacuvier como consejero independiente no ejecutivo, una decisión que se hará efectiva al término de la próxima junta general de accionistas, prevista para el 28 de mayo. En la misma sesión se informará del nombramiento de Uvashni Raman, actual directora financiera de Booking.com, como nueva consejera, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bacuvier, que forma parte del consejo del embotellador desde enero de 2024 y es miembro del Comité de Retribuciones, deja la multinacional para afrontar un nuevo reto profesional que le requiere una mayor dedicación. Así, el consejo de administración, tras un proceso exhaustivo de búsqueda y selección, ha aprobado el nombramiento de Uvashni Raman como nueva consejera independiente no ejecutiva, cuyo cargo tendrá que ser aprobado por los accionistas en la próxima junta.

La presidenta de CCEP, Sol Daurella, ha agradecido su labor y ha destacado "su gran contribución al negocio y su experiencia en datos y tecnología", al tiempo que ha dado la bienvenida a Raman y ha mostrado su deseo de trabajar con ella.

Raman, actual directora financiera de Booking.com, cuenta con una amplia trayectoria financiera y operativa en mercados europeos y globales, ya que ha desempeñado funciones de directora financiera (CFO) en empresas cotizadas y privadas como Adevinta, Naspers Video Entertainment, South32 y BHP, lo que incluye sectores tan diversos como la tecnología, el consumo, los medios de comunicación y la minería. Su experiencia incluye liderar grandes organizaciones complejas a lo largo de periodos de crecimiento sostenido, con conocimientos en finanzas, compras, operaciones, estrategia, fusiones y adquisiciones, sostenibilidad, mercados de capitales, asuntos corporativos y transformación empresarial", destaca Coca Cola en su comunicado.

