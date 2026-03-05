La directora financiera de Booking.com, nueva consejera de Coca-Cola EP tras la marcha de Guillaume Bacuvier
El relevo se producirá en la próxima general de accionistas, prevista para el 28 de mayo
Agencias
Coca Cola Europacific Partners (CCEP) ha comunicado este jueves la salida de Guillaume Bacuvier como consejero independiente no ejecutivo, una decisión que se hará efectiva al término de la próxima junta general de accionistas, prevista para el 28 de mayo. En la misma sesión se informará del nombramiento de Uvashni Raman, actual directora financiera de Booking.com, como nueva consejera, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Bacuvier, que forma parte del consejo del embotellador desde enero de 2024 y es miembro del Comité de Retribuciones, deja la multinacional para afrontar un nuevo reto profesional que le requiere una mayor dedicación. Así, el consejo de administración, tras un proceso exhaustivo de búsqueda y selección, ha aprobado el nombramiento de Uvashni Raman como nueva consejera independiente no ejecutiva, cuyo cargo tendrá que ser aprobado por los accionistas en la próxima junta.
La presidenta de CCEP, Sol Daurella, ha agradecido su labor y ha destacado "su gran contribución al negocio y su experiencia en datos y tecnología", al tiempo que ha dado la bienvenida a Raman y ha mostrado su deseo de trabajar con ella.
Raman, actual directora financiera de Booking.com, cuenta con una amplia trayectoria financiera y operativa en mercados europeos y globales, ya que ha desempeñado funciones de directora financiera (CFO) en empresas cotizadas y privadas como Adevinta, Naspers Video Entertainment, South32 y BHP, lo que incluye sectores tan diversos como la tecnología, el consumo, los medios de comunicación y la minería. Su experiencia incluye liderar grandes organizaciones complejas a lo largo de periodos de crecimiento sostenido, con conocimientos en finanzas, compras, operaciones, estrategia, fusiones y adquisiciones, sostenibilidad, mercados de capitales, asuntos corporativos y transformación empresarial", destaca Coca Cola en su comunicado.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia