De la falta de paridad al poder que no se ve: las tres lecciones que deja el MWC 2026

El Mobile World Congress (MWC), una de las ferias tecnológicas más influyentes del mundo, ha dado este jueves el carpetazo a su 20ª edición en Barcelona.

A lo largo de esta semana, cerca de 105.000 visitantes de 207 países y territorios y más de 2.900 empresas y organizaciones han expuesto sus productos y servicios tecnológicos, desde teléfonos móviles de última generación a herramientas de inteligencia artificial, pasando por todo tipo de infraestructuras y dispositivos digitales.

A continuación, repasamos tres lecciones que ha dejado este certamen sobre el rumbo de una industria cada vez más transversal.

Más allá de la habitual imagen de congresistas trajeados negociando en escaparates con luces azuladas, el MWC tiene un impacto tangible en el tejido empresarial local. Desde su desembarco en la ciudad condal en 2006, la feria ha contribuido a duplicar la economía digital de Catalunya. Actualmente, la tecnología digital ya genera 68.800 millones de euros anuales, un 25,5% del PIB de la comunidad, según datos de la fundación Mobile World Capital (MWCapital).

En ese sentido, la edición de 2026 también ha sido un éxito. Las 106 empresas, centros tecnológicos, entidades y 'startups' que han participado en el congreso y en su evento para emprendedores —4YFN— a través de espacios habilitados por la Generalitat de Catalunya prevén generar 23,1 millones de euros de volumen de negocio o de inversión levantada, según datos de ACCIÓ, la agencia del Departamento autonómico d'Empresa i Treball. Eso supone un 2% que en la anterior edición. Además, al cierre de esta, cerca del 30% de las empresas catalanas ya ha cerrado algún acuerdo. La mejor 'startup' del MWC ha sido la catalana Biorce.

Aunque las novedades en 'smartphones' y otros dispositivos son lo que más llama la atención, los expertos y periodistas más veteranos coinciden en señalar que lo más importante del MWC ocurre entre bambalinas. Más concretamente, en las reuniones a puerta cerrada entre directivos tecnológicos, altos cargos políticos y legisladores. En el llamado programa ministerial, exclusivo para esos perfiles y al que los reporteros no tienen acceso, es donde ministros, reguladores y líderes del sector dialogan y deciden el rumbo de la política digital. En un contexto de creciente tensión por esa regulación —entre Estados Unidos y la Unión Europea—, su importancia es capital.

En esta edición, el MWC ha reunido a 188 delegaciones nacionales, 45 organizaciones intergubernamentales, 54 ministros y 118 directores de autoridades reguladoras. Hasta un 40% de los 1.700 ponentes han sido de un nivel directivo y superior.

La brecha de género es un problema que la industria tecnológica arrastra desde hace años. Actualmente, las mujeres representan alrededor del 26-27% de la mano de obra en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), según un informe del Banco Mundial. En España, es porcentaje se reduce al 22%, mientras que en el sector TIC de Cataluña ellas representan un tercio de los profesionales.

El MWC está tratando de revertir esa falta de paridad. Un 35% de los más de 1.700 ponentes y líderes de opinión que han participado en la feria tecnológica este año han sido mujeres, mientras que en el Talent Arena, el evento satélite dedicado al talento digital, lo han sido un 41%. El año pasado, es cifra fue mejor, del 41%. Sin embargo, el porcentaje femenino cae a tan solo un 27% cuando se trata de asistentes al congreso.