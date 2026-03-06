El Banco de España alerta de lo que está pasando con las cuentas conjuntas

El Banco de España está alertando sobre lo que está pasando con las cuentas conjuntas. Y es que hay que conocer muy bien el contrato que firmamos cuando abrimos una cuenta.

Una cuenta conjunta puede ser una buena idea cuando una pareja inicia un proyecto en común, como una forma de simplificar los trámites bancarios. Pero ojo, que dentro de las cuentas conjuntas hay varios tipos.

Y es que las cuentas pueden tener uno o varios titulares, y si compartimos la titularidad con otra u otras personas, el contrato deberá establecer de forma clara la manera de disponer del dinero.

Una mujer en un banco. / Freepik

Y es que estas cuentas pueden ser de disposición conjunta o indistinta, y esto se va a vigilar mucho. La primera opción necesita la firma o autorización de todos los titulares para la retirada de dinero o disposición de saldo; mientras que si es indistinta, cualquier de los titulares podrá disponer del dinero por sí solo, sin autorización de los demás.

El problema es que, si hay varios titulares y no se indica nada sobre las disposiciones, se entienda que es la cuenta es de disposición conjunta, con lo que podría haber algún problema para sacar el dinero.

Además, como titular de la cuenta, puedes nombrar autorizados en la cuenta para que dispongan del dinero en tu nombre. Pero si uno de los titulares fallece, el autorizado no podrá disponer del dinero.

Fallecimiento

En este último punto hay que tener en cuenta que si un titular fallece, sus herederos lo suceden en sus derechos y obligaciones. En el caso de que sea cuenta conjunta, desde el fallecimiento de un titular los demás no podrán disponer del dinero salvo que tengan el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido. En el caso de la cuenta sea indistinta, se podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares.