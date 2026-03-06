El Banco de España alerta de lo que está pasando con las cuentas conjuntas
Hay que conocer muy bien el contrato que firmamos cuando abrimos una cuenta
El Banco de España está alertando sobre lo que está pasando con las cuentas conjuntas. Y es que hay que conocer muy bien el contrato que firmamos cuando abrimos una cuenta.
Una cuenta conjunta puede ser una buena idea cuando una pareja inicia un proyecto en común, como una forma de simplificar los trámites bancarios. Pero ojo, que dentro de las cuentas conjuntas hay varios tipos.
Y es que las cuentas pueden tener uno o varios titulares, y si compartimos la titularidad con otra u otras personas, el contrato deberá establecer de forma clara la manera de disponer del dinero.
Y es que estas cuentas pueden ser de disposición conjunta o indistinta, y esto se va a vigilar mucho. La primera opción necesita la firma o autorización de todos los titulares para la retirada de dinero o disposición de saldo; mientras que si es indistinta, cualquier de los titulares podrá disponer del dinero por sí solo, sin autorización de los demás.
El problema es que, si hay varios titulares y no se indica nada sobre las disposiciones, se entienda que es la cuenta es de disposición conjunta, con lo que podría haber algún problema para sacar el dinero.
Además, como titular de la cuenta, puedes nombrar autorizados en la cuenta para que dispongan del dinero en tu nombre. Pero si uno de los titulares fallece, el autorizado no podrá disponer del dinero.
Fallecimiento
En este último punto hay que tener en cuenta que si un titular fallece, sus herederos lo suceden en sus derechos y obligaciones. En el caso de que sea cuenta conjunta, desde el fallecimiento de un titular los demás no podrán disponer del dinero salvo que tengan el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido. En el caso de la cuenta sea indistinta, se podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia