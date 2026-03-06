Caixabank pone a la venta un apartamento en el centro de Málaga y lo rebaja 400.000 euros de precio

El precio de la vivienda en España está imparable. Conseguir una vivienda de alquiler o para su compra es cada vez más complicado. Los precios están desorbitados por eso sorprenden tanto rebajas como esta: casi 400.000 euros menos por un apartamento en el centro de Málaga con tres habitaciones.

Se trata de una vivienda de 80 metros cuadrados situada en una de las zonas más demandadas de Málaga. Es un primero sin ascensor bien conservada y destaca por su distribución cómoda y funcional.

Cuenta con tres dormitorios, un baño completo, salón amplio y luminoso, y cocina independiente "con gran potencial", tal como reza el anuncio del protal inmobiliario.

La vivienda está para entrar a vivir como para actualizar y revalorizar. La ubicación es uno de sus grandes atractivos: perfectamente conectada mediante varias líneas de autobús y con estación de metro cercana, además de disponer a pocos pasos de todo tipo de servicios como comercios, supermercados, colegios, zonas verdes y todo lo necesario para el día a día.

Noticias relacionadas

Este piso en el centro de Málaga antes costaba 374.000 euros y ahora lo venden por 215.900 euros.