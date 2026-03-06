Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver

El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula los derechos y obligaciones de trabajadores y empresas en

España.

Entre otras cuestiones, fija los periodos mínimos de descanso a los que tienen derecho los empleados, esenciales para el bienestar y el rendimiento de los equipos. En concreto, recoge tanto las pausas dentro de la jornada como los tiempos de desconexión entre una jornada y la siguiente.

El artículo 34.3 establece que “entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben mediar, como mínimo, doce horas”. En la práctica, esto significa que si tu jornada termina a las 9 de la noche, no puedes empezar a trabajar a las 8 de la mañana del día siguiente, porque no se respetaría ese intervalo.

En el mismo apartado se recuerda también el límite general de 9 horas ordinarias de trabajo efectivo al día, salvo que por convenio o acuerdo se establezca otra distribución, respetando siempre el descanso entre jornadas.

Pausa "del bocadillo" y descanso semanal

Por otra parte, el artículo 34.4 del

Estatuto de los Trabajadores

regula el descanso dentro de la jornada de trabajo:

Si la jornada diaria continuada excede de 6 horas , debe establecerse un descanso no inferior a 15 minutos .

, debe establecerse un descanso . Ese descanso solo cuenta como tiempo de trabajo efectivo (y, por tanto, se paga) si así lo fija el convenio colectivo o el contrato .

(y, por tanto, se paga) si así lo fija el . Para menores de 18 años, el descanso mínimo es de 30 minutos cuando la jornada continuada excede de 4 horas y media.

Además, el artículo 37.1 estipula que el descanso semanal mínimo es de un día y medio ininterrumpido, o lo qiue es lo mismo, 36 horas consecutivas. Por norma general, suele concretarse en sábado por la tarde y domingo, o domingo y lunes por la mañana, aunque la regulación se adapta a distintos tipos de horarios.

Multas de hasta 7.500 euros para las empresas

No respetar las 12 horas de descanso entre jornadas o no conceder la pausa mínima cuando la jornada continuada lo exige, puede acarrear sanciones a la empresa si se prduce una inspección. En los supuestos más graves, las multas pueden alcanzar los 7.500 euros, en función de criterios como el número de personas afectadas, el perjuicio o la reiteración.

También rebasar los límites de jornada o incumplir el registro de jornada puede ser motivo de multa para las compañías. De hecho, la

Inspección de Trabajo

impuso 20,2 millones de euros en sanciones por incumplimientos de jornada y registro horario en 2024, un 9% más que en 2023.