Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros": la nueva estafa que preocupa a la Guardia Civil

La unión de consumidores advierte de esta campaña para robar datos personales y bancarios a los usuarios a través del servicio "Mi carpeta ciudadana"

Una agente de la Guardia Civil supervisa un examen teórico de conducir.

Una agente de la Guardia Civil supervisa un examen teórico de conducir. / Guardia Civil

Valeria Montero

"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros". Este es el mensaje que está llegando a las carpetas de entrada del correo de cientos de españoles y que es falso. Es una estafa y la Guardia Civil se ha puesto seria. "Su objetivo es obtener tu información personal y bancaria", alertan. Esta serie de correos electrónicos fraudulentos (conocido como "phising") suplantan al servicio de "Mi carpeta ciudadana".

Mi Carpeta Ciudadana es un servicio digital donde los ciudadanos pueden gestionar información y realizar trámites administrativos, así como consultar diferentes datos personales y citas previas, además de un canal para comunicarse con las Administraciones Públicas.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad piden a los ciudadanos que lo notifiquen al organismo para ayudar a identificar estas campañas y proteger a otros usuarios. "Te recomendamos bloquear al remitente y eliminar la notificación", aconsejan.

¿Qué hacer si he caído en la estafa?

En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, sigue estos pasos cuanto antes:

  • Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informar de lo sucedido.
  • Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.
  • Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.
  • Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Noticias relacionadas

Mi Carpeta Ciudadana ha aclarado que no solicitará nunca a ningún usuario que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve ni tampoco pedirá un número de cuenta bancaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
  3. Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  5. La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  8. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal

Se acabó la espera: Lidl saca a la venta el cubrevitrocerámicas de vidrio más barato del mercado por solo 4,49 euros

Una gala teatral solidaria abre las actividades anuales de los Amigos del Monsacro de Morcín

Una gala teatral solidaria abre las actividades anuales de los Amigos del Monsacro de Morcín

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

El precio de la vivienda en Asturias se dispara al mayor ritmo desde antes del estallido de la burbuja

El precio de la vivienda en Asturias se dispara al mayor ritmo desde antes del estallido de la burbuja

La música cubana de Eliades Ochoa, estrella de "Buena Vista Club Social", llega a la Laboral

La música cubana de Eliades Ochoa, estrella de "Buena Vista Club Social", llega a la Laboral

"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros": la nueva estafa que preocupa a la Guardia Civil

"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros": la nueva estafa que preocupa a la Guardia Civil

VÍDEO: El estado del inmueble incendiado de la Calle Fdez Balsera 25

Tracking Pixel Contents