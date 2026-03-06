"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros": la nueva estafa que preocupa a la Guardia Civil

"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros". Este es el mensaje que está llegando a las carpetas de entrada del correo de cientos de españoles y que es falso. Es una estafa y la Guardia Civil se ha puesto seria. "Su objetivo es obtener tu información personal y bancaria", alertan. Esta serie de correos electrónicos fraudulentos (conocido como "phising") suplantan al servicio de "Mi carpeta ciudadana".

Mi Carpeta Ciudadana es un servicio digital donde los ciudadanos pueden gestionar información y realizar trámites administrativos, así como consultar diferentes datos personales y citas previas, además de un canal para comunicarse con las Administraciones Públicas.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad piden a los ciudadanos que lo notifiquen al organismo para ayudar a identificar estas campañas y proteger a otros usuarios. "Te recomendamos bloquear al remitente y eliminar la notificación", aconsejan.

¿Qué hacer si he caído en la estafa?

En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, sigue estos pasos cuanto antes:

Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informar de lo sucedido.

Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.

Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Mi Carpeta Ciudadana ha aclarado que no solicitará nunca a ningún usuario que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve ni tampoco pedirá un número de cuenta bancaria.