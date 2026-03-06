Una pareja instala placas solares en su casa del norte y consigue rebajar la factura de 1000 euros a 100 al año

"Nuestro gasto anual de luz pasó de 1.000€ a poco más de 100€ al año". Este es el ahorro que han logrado Carlos y María, una pareja que vive en una casa en Vigo y, tras instalar placar solares, logró reducir de forma drástica su consumo.

"Nuestro principal objetivo era aprovechar la energía solar para cubrir el consumo eléctrico de la vivienda y, además, alimentar una bomba de calor para calentar el agua de la piscina", explican. Tras dar el paso e instalar las placas fotovoltaica con acumulación en batería, han logrado su meta.

Resumen en un blog su experiencia con la empresa que contrataron y destacan tres puntos clave tras la inversión

En los meses de más sol, no dependen de la red eléctrica

En los meses con menos sol, aprovechan una parte importante de la energía generada por sus placas.

Logran que más del 85 % de la energía total que consumen venga de nuestra instalación fotovoltaica.

Calentar la piscina

Una de sus necesidades era lograr calentar la piscina con la energía que podían generar gracias a las placas. Hasta el momento, la inversión está dando sus frutos y disfrutan de agua caliente en la piscina siempre que lo necesitan. Han pasado dos años desde la instalación y aseguran que se están cumpliendo sus cálculos sobre cuándo lograrían amortizar la inversión de llevar a cabo toda la instalación.

"Ha sido la inversión más rentable que hemos hecho y nos ha cambiado la forma de relacionarnos con la energía", confiesan.