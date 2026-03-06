El precio de la vivienda en Asturias se dispara al mayor ritmo desde antes del estallido de la burbuja

El precio de la vivienda subió el pasado año en Asturias una media del 13,5%, lo que supone la mayor tasa de la serie iniciada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2007, justo antes del estallido de la burbuja del ladrillo, y undécimo ejercicio consecutivo con los precios al alza.

El incremento de Asturias en 2025 fue el quinto mayor entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Murcia (14,3%); Aragón y Castilla y León (ambas con un 14%), y La Rioja (13,9%). En el conjunto de España, la subida respecto a 2024 fue del 12,7%.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda usada subió el pasado año en Asturias una media del 14%, la mayor subida de la serie, y el de la nueva, un 10,5%, solo superada por la registrada en 2007 (13,5%).

En lo que respecta específicamente al cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda en Asturias subió un 13,9%, la mayor tasa desde el primer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando se llegó a registrar un alza del 15,8%.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda se encareció de media un 12,7 % en el año 2025, en este caso también la tasa más alta que se registra desde 2007, antes del colapso del sector.