El precio de la vivienda en Asturias se dispara al mayor ritmo desde antes del estallido de la burbuja
La región encadena once años al alza
El precio de la vivienda subió el pasado año en Asturias una media del 13,5%, lo que supone la mayor tasa de la serie iniciada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2007, justo antes del estallido de la burbuja del ladrillo, y undécimo ejercicio consecutivo con los precios al alza.
El incremento de Asturias en 2025 fue el quinto mayor entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Murcia (14,3%); Aragón y Castilla y León (ambas con un 14%), y La Rioja (13,9%). En el conjunto de España, la subida respecto a 2024 fue del 12,7%.
Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda usada subió el pasado año en Asturias una media del 14%, la mayor subida de la serie, y el de la nueva, un 10,5%, solo superada por la registrada en 2007 (13,5%).
En lo que respecta específicamente al cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda en Asturias subió un 13,9%, la mayor tasa desde el primer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando se llegó a registrar un alza del 15,8%.
En el conjunto del país, el precio de la vivienda se encareció de media un 12,7 % en el año 2025, en este caso también la tasa más alta que se registra desde 2007, antes del colapso del sector.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia