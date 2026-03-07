El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado

Cada año, los españoles consumen aproximadamente 100 millones de kilos de conservas de atún, una cifra muy por encima de los 13 millones de kilos de mejillones en lata, su inmediato competidor. De hecho, si actualmente,

ocho de cada 10 personas

están en condiciones afirmar que en su dieta sí hay productos marinos al menos una vez por semana es gracias al elevado consumo del atún en lata que se registra en este país, según constata el informe 'Qué sabemos de lo que comemos del mar', que este miércoles ha presentado la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac).

El estudio parte de la tesis de que el consumo de productos del mar en España cuenta con un mercado arraigado, pero que se encuentra "en plena transformación ética" y prosigue con el dato de que el 68,3% de la población come semanalmente algún tipo de alimento en conserva. "El atún es sin duda el protagonista indiscutible ya que 71,2% de esas conservas consumidas son de este pescado, situándose por encima del resto de opciones juntas", señala.

Ocho de cada 10 españoles afirman, en la encuesta elaborada para la redacción del informe, que le dan "

bastante o mucha importancia al impacto social

de sus compras". "Sin embargo, -prosigue el análisis- en la práctica, el sabor y el precio son los principales criterios de compra". Las condiciones laborales de los pescadores quedan relegadas al último lugar en el momento de la elección de un producto.

Eso sí, aunque

el precio es un elemento determinante

, "el 57,7% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por pescado que garantice mejores condiciones laborales de quienes salen a faenar". En las franjas de edad entre los 18 y 54 años, la cifra se eleva por encima del 60%.

Hands for Ocean, manos para el mar

La presentación del estudio de Opagac ha servido para el lanzamiento de Hands for Oceans, un movimiento que aspira a impulsar la pesca responsable (tanto social, medioambiental y como económica) y garantizar el respeto por los derechos humanos y sociales en alta mar. Durante la jornada se ha presentado asimismo la actualización de la norma que certifica las mejores prácticas en la captura de atunes tropicales y que aplica toda la flota española, de casi 50 buques.

También conocida como el estándar de Atún de Pesca Responsable (APR), es la única norma a nivel mundial que audita de forma independiente lo que sucede dentro de los barcos pesqueros, garantizando

condiciones sociales justas, control marítimo

y de la actividad pesquera, las condiciones sanitarias del producto y el cumplimiento del código de buenas prácticas medioambientales.

"No podemos hablar de pesca responsable si no garantizamos condiciones laborales dignas y el respeto efectivo a los derechos humanos en alta mar. La sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental, también es social", ha subrayado el director general de la entidad, Julio Morón. Junto a él, la secretaria general de Pesca del Gobierno, Isabel Artime, ha abogado por "poner en valor la actividad pesquera y el trabajo de los pescadores ya que defender el consumo responsable de pescado es también defender el empleo, el tejido productivo y la identidad marítima de España".