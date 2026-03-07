No, la empresa no te puede obligar a coger determinados días de vacaciones: lo explica el abogado laboratista Juanma Lorente
Se trata de uno de los mayores conflictos a la hora de negociar en el plano laboral
Uno de los mayores conflictos cada vez que llega el verano es el de decidir cuándo se cogen las estivales. No en vano a pesar de que hay algunas empresas que durante unos determinados días cesan su actividad, otras la mantienen todo el año y se ven obligados a darles un descanso anual a sus trabajadores. El problema viene cuando todo el mundo quiere los mismos días o los propios empleados no se ponen de acuerdo sobre lo que quieren disfurtar.
El abogado laboralista Juanma Lorente es toda una referencia en redes sociales, en donde acumula una gran legión de seguidores y en donde suele exponer todo tipo de casos prácticos para que los trabajadores sepan defender sus derechos. En este sentido el abogado hizo hace días un vídeo en el que dejaba claro lo que se podía y lo que no se podía hacer con las vacaciones.
Aquí te resumimos varios de los puntos más destacados de su argumentación.
Días de vacaciones
La empresa está obligada a darte 30 días de vacaciones naturales y 22 si son hábiles. Es decir: 30 días si contamos los fines de semana y festivos o 22 si no los contamos. Es algo común que está recogido en la legislación que es común a todos pero que se pueden mejorar si tu convenio de trabajadores recoge más derechos en este sentido. Pero nunca pueden ir a menos.
La temporada estival se cierra dos meses antes
Cuando queden dos meses para que llegue tu período de vacaciones es cuando la empresa tiene que tener cerrados los días que vas a poder disfrutar. Se trata de un tiempo suficiente para que te organices. Eso sí: siempre puedes negociar con la empresa algo que te venga mejor. Los empresarios no te pueden cambiar esos días de vacaciones porque les apetezca.
