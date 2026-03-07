La nueva tarjeta con crédito de 5000 euros que te paga por cada compra que haces

¿Qué es la tarjeta Plazo? Esta herramienta financiera vinculada a una aplicación está llevando a cabo una potente campaña en España y cada vez son más las personas que se interesan por este tipo de productos finanieros.

La tarjeta Plazo es una herramienta financiera gestionada desde una app móvil que combina una cuenta bancaria con IBAN español, una tarjeta de débito/crédito Mastercard (virtual y física), y opciones de financiación. Ofrece cashback (reembolso) en compras, no cobra comisiones de mantenimiento y permite solicitar líneas de crédito de hasta 5.000 euros.

Una de las principales ventajas de utilizar la tarjeta y la cuenta de Plazo es que "no tienen ningún tipo de comisión; ni de mantenimiento, ni de apertura. Tampoco tienes que vincularte de ninguna manera con la compañía, es decir, podrás abrir tu cuenta sin compromiso, ya que nadie te obligará a traer tu nómina ni domiciliar ningún recibo", aseguran los expertos.

Dinero por cada compra que haces

La tarjeta ofrece una opción de “cashback” (devolución), que te devuelve un 5% de todas tus compras en supermercados hasta un máximo de 30 euros durante los primeros 6 meses. Esto significa que, si pagas tus compras en supermercados con tu tarjeta Plazo, éstas te saldrán más baratas.

Para poder solicitar la tarjeta y abrir una cuenta de Plazo debes ser mayor de edad (es decir, haber cumplido los 18 años si eres residente en España) y un DNI o NIE vigente. Si traer un amigo te regalan 10 euros.

Permite realizar transferencias, recargas (Apple Pay, Google Pay, Bizum) y, con la opción de crédito, aplazar pagos.