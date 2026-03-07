Ya es oficial: Así puedes solicitar la nueva ayuda de 700 euros compatible con el Ingreso Mínimo Vital

El acceso a una vivienda, hacer la compra o pagar los gastos básicos se ha convertido en un desafío para muchas familias en España. La inflación, el desempleo y la precariedad laboral han reducido el poder adquisitivo de miles de hogares, obligándolos a depender de ayudas sociales para cubrir sus necesidades esenciales. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno establece una nueva prestación de 700 euros mensuales, destinada a personas con bajos ingresos. Además, es compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, en el caso de familias con menores a cargo, la cuantía puede aumentar hasta 784 euros al mes.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la ayuda de 700 euros?

Para poder acceder a esta ayuda económica, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Seguridad Social, que buscan asegurar que la prestación llegue a quienes realmente la necesitan.

Uno de los principales criterios es la situación económica del hogar. Los ingresos de la unidad familiar deben estar por debajo de un umbral específico, el cual varía en función del número de miembros del hogar. En términos generales, el ingreso mensual del solicitante debe ser al menos 10 euros inferior a la cuantía garantizada por el IMV.

Además, es imprescindible que los solicitantes residan legalmente en España. Para ello, deberán presentar documentación oficial que acredite su residencia continuada en el país. Otro requisito fundamental es estar inscrito en los servicios sociales municipales, ya que esta inscripción permite evaluar el grado de vulnerabilidad del solicitante y priorizar los casos más urgentes.

Compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas

Una de las ventajas de esta nueva prestación es que puede cobrarse junto con el Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas sociales, siempre que se cumplan los criterios establecidos para cada una de ellas. Esto permite que más familias puedan acceder a un mayor respaldo económico para hacer frente a sus gastos básicos.

En algunos casos, las comunidades autónomas también ofrecen subsidios adicionales para colectivos vulnerables. Por este motivo, se recomienda consultar las ayudas disponibles a nivel autonómico y municipal para aprovechar al máximo los recursos disponibles.

¿Cómo pedir la ayuda de 700 euros?

El proceso para solicitar esta ayuda es rápido y accesible, y se puede llevar a cabo a través de diferentes vías.

Solicitud online: A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando un certificado digital o el sistema Cl@ve. Correo electrónico: Algunas comunidades autónomas permiten remitir la solicitud por esta vía. Presencialmente: En las oficinas de la Seguridad Social, siempre con cita previa.

Es importante tener en cuenta que los plazos y requisitos pueden variar según la comunidad autónoma, por lo que se recomienda consultar la información oficial en cada caso para evitar imprevistos.