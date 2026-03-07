La Seguridad Social propone reincorporación progresiva para empleados con bajas superiores a 90 días

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha propuesto a patronal y sindicatos que los trabajadores que lleven más de 90 días de baja puedan reincorporarse progresivamente al trabajo si así lo desean y si ello mejora en su recuperación, según recomendación médica. Este es la primera propuesta que ha trasladado la ministra Elma Saiz a los sindicatos y patronal, que deberán concretar además la gradualidad de ese retorno y a qué patologías se aplica y a cuáles no. En los "siguientes días" la Seguridad Social citará a los técnicos de los agentes sociales, así como del Ministerio de Sanidad, para seguir mejorando la propuesta incial.

"Estamos hablando de, una vez que se tenga el alta médica, bajo el criterio de un sanitario, se acredite que esa reincorporación progresiva al trabajo pueda ser beneficiosa para la salud del trabajador. En ningún caso una persona puede trabajar estando de baja. Por eso apelo a ser absolutamente rigurosos y exquisitos con el lenguaje. Con la salud de los trabajadores no se juega, es el corazón de una medida que busca ampliar derechos y ampliar protección", ha afirmado la ministra al finalizar la reunión.

La reunión ha sido de alto nivel, con presencia de la ministra, los secretarios generales de CCOO y UGT y el presidente de la CEOE, cuando habitualmente en este tipo de encuentros no suelen acudir las 'primeras espadas', sino los equipos técnicos y negociadores. Ello da cuenta de la importancia que dan las partes a este asunto tan polémico y espinoso como son las bajas laborales.

Las centrales ya han manifestado sus cuantiosas reticencias a hablar de este tema y desde Seguridad Social se va con pies de plomo para que este tema no se lea como una voluntad de ahorrar dinero a las arcas públicas o de mezclar salud y cálculos económicos.

"No vamos a hablar de altas progresivas en ningún caso. Podemos evaluar de una forma estrictamente técnica es si personas que tienen dada el alta, es decir, que ya no tienen una situación de baja, pueden requerir una vez dada el alta algun tipo de formula de vuelta paulatina al trabajo. [...] CCOO no va a negociar ingún esquema que sirva para acelerar injustificadamente los procesos de recuperación de personas que están de baja", ha declarado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en el carácter voluntario de la medida y que "todo lo que tenga que ver con las altas parciales se haga a partir de criterios científicos". "Queremos que esto, antes de abordarlo políticamente, tenga una base científica y venga avalado por informes de los expertos en la materia", ha insistido. La patronal, a preguntas de este medio, ha declinado realizar declaraciones.

Gasto público al alza

El gasto público que asume el Estado en prestaciones por incapacidad temporal se ha triplicado en el último lustro, hasta los 14.000 millones de euros anuales. Si bien desde el Gobierno en todo momento se ha negado que reformar ahora la normativa en este sentido obedezca a criterios económicos, entre las organizaciones empresariales son reiteradas las quejas en lo relativo al porcentaje creciente de trabajadores que se ausentan de su puesto de trabajo por motivos médicos.

Ello se explica, entre otros motivos, por un progresivo envejecimiento del mercado laboral, y a más edad, más riesgo de enfermar o arrastrar enfermedades previas. También por la demora en los tratamientos ocasionada por las listas de espera en la sanidad pública. En ese sentido, el Gobierno ya pactó con los agentes sociales permitir que las dolencias de origen traumatológico ocasionadas en el tiempo libre del trabajador pudieran ser tratadas vía mutua, si este lo aceptaba.

El Ejecutivo quiere abordar el tema y maximizar precauciones, una vez las primeras declaraciones de la ministra al respecto, a principios del octubre pasado en un desayuno informativo, generaron una reacción airada entre los sindicatos. La ministra verbalizó en público la creación de esa figura intermedia que permitiera a un trabajador de baja reincorporarse progresivamente a su puesto de trabajo tras la misma sin consultar previamente con los agentes sociales. No ha sido hasta este lunes que el Ejecutivo ha empezado a dar forma concreta a esa idea, si bien por el momento no ha revelado nada más que ese horizonte de los 90 días de baja.