La Seguridad Social rebaja la pensión por incapacidad permanente en estos casos
Una decisión de última hora
Pedro Sanjuán
La incapacidad permanente es una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando, por enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral.
La cuantía de lo que cobra por este concepto un beneficiario queda determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido: parcial, total, absoluta o gran invalidez.
Cuando la pensión deriva de enfermedad común o accidente no laboral se abona en 14 pagas (mensualmente con dos pagas extraordinarias). En cambio, si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional se abona en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades.
Este tipo de pensión se revaloriza anualmente y tiene garantizado un mínimo mensual.
Incapacidad permanente cualificada
En el caso de una incapacidad permanente cualificada, que se produce cuando una persona queda incapacitada para desempeñar su profesión habitual pero podría desarrollar otra actividad distinta, la Seguridad Social determina que esas personas cobrarán un 55% de la base reguladora. A esa cantidad, en el caso de que llegaran a los 55 años sin haber podido encontrar otro empleo, se le sumará hasta un 20% más, un complemento que perderá si halla trabajo.
Ese mismo complemento también se deja de percibir cuando se alcanza la edad de jubilación ordinaria puesto que ya no se percibirá la pensión por incapacidad permanente sino que se cobrará una pensión de jubilación.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera