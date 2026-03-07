Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajo lo confirma: no puedes hacer horas extra aunque estén pagadas por la empresa

Se trata de puestos muy específicos en los que la regulación lo deja muy claro

Una pareja de trabajadores.

Una pareja de trabajadores. / Freepik

Manuel Riu

El control horario que el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz ha incluido en todas las empresas con el objetivo de controlar que se siga a rajatabla la jornada laboral establecida ha puesto sobre la mesa varias dudas de trabajadores de todos los sectores que no ven claro como se aplica este protocolo en su caso concreto. En lo que ha insistido durante mucho tiempo el Ministerio es en que las horas extra tienen que abonarse o, en su caso, compensarse con días libres o de descanso.

El caso es que las horas extra no están permitidos en todos los trabajos. Desde el programa “Aquí hay trabajo” que se emite en la segunda cadena de Televisión Española ahondaron hace días en esta cuestión poniendo sobre la mesa la necesidad de establecer los empleos en los que está permitido y en los que no lo está hacer horas extra.

Y es que a pesar de que muchos desconocen la legislación existen puestos de trabajo en los que las horas extra están “prohibidas” totalmente. En este caso es en aquellos trabajadores que desarrollen su jornada laboral en turno nocturno.

Es decir, aquellos que trabajan entre las diez de la noche (las 22 horas) y las seis de la mañana no pueden hacer horas de más. ¿La razón? La explicaban también desde ese mismo programa de Televisión Española y lo dejaban claro: “Trabajar de noche tiene más riesgos para la salud” por lo que no se puede juntar horas extra. En el vídeo que acompaña al tuit en el que en el programa de La 2 explicaba la normativa (y que ya lleva casi 12.000 visualizaciones), los expertos de este programa lo explican de manera fácil y sencilla.

