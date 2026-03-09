El petróleo se dispara un 17% y roza los 110 dólares tras la escalada en Oriente Próximo

El precio del petróleo se ha disparado este lunes en los mercados internacionales tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en plena escalada militar en Oriente Próximo. El barril de Brent, referencia en Europa, ha alcanzado los 109,03 dólares, con una subida del 17,63%, mientras los futuros del crudo estadounidense WTI superan los 105 dólares.

Si el Brent consolida estos niveles, el petróleo se situaría en máximos no vistos desde la crisis energética de 2022, provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

La fuerte subida del crudo refleja el nerviosismo de los mercados ante una posible interrupción del suministro mundial, en un momento de máxima tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y el asesinato del líder supremo iraní.

Temor a una escalada en el conflicto

Los analistas señalan especialmente el riesgo para el tránsito de petróleo en el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, por donde circula aproximadamente una quinta parte del crudo que se comercializa en el mundo.

“El caos en el mercado petrolero podría intensificarse si la guerra en Irán sigue interrumpiendo el tránsito por el estrecho, por donde pasan unos 20 millones de barriles diarios”, señalan los analistas de la compañía de inversión XTB.

Según advierten, cada día adicional de interrupción del tránsito aumenta la presión sobre los precios, y en este escenario no existe un techo claro para el petróleo en el corto plazo. Si los principales países consumidores no recurren a sus reservas estratégicas, el precio del crudo podría superar los 120 dólares por barril esta misma semana.

Incertidumbre política en Irán

La reacción de los mercados coincide además con el relevo en la cúpula del régimen iraní tras la muerte de Jameneí. La Asamblea de Expertos ha nombrado como nuevo líder supremo a su hijo, Mojtaba Jameneí, considerado un clérigo de línea dura con fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria.

El nombramiento busca garantizar la continuidad del régimen en plena guerra con Estados Unidos e Israel, pero también incrementa la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y su impacto en los mercados energéticos.

Los operadores temen que una escalada militar pueda afectar a infraestructuras petroleras o al transporte marítimo en el Golfo Pérsico, lo que provocaría una reducción de la oferta mundial de crudo y presionaría aún más los precios.

La producción regional empieza a resentirse

La tensión ya está afectando a la producción energética de la región. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han comenzado a reducir su producción a medida que se agotan sus reservas disponibles, mientras que la producción de Irak habría caído hasta un 60%.

De hecho, según recuerdan desde XTB, el volumen de suministro interrumpido en estos países supera incluso el pico de pérdida de crudo ruso que el mercado llegó a temer en los primeros meses de la guerra en Ucrania.

En este contexto, los analistas subrayan que el riesgo ya no se limita a un posible cierre del Estrecho de Ormuz, sino que apunta a una interrupción más amplia del suministro energético en todo el Golfo Pérsico.

Asia, la región más afectada

En este escenario, Asia es la región más vulnerable. Aproximadamente el 90% del petróleo que atraviesa el Estrecho de Ormuz tiene como destino Asia, mientras que cerca del 82% del gas natural licuado exportado desde Qatar y Emiratos Árabes Unidos también se dirige a compradores asiáticos.

China es el principal receptor de estos flujos, con cerca del 38% del petróleo transportado por Ormuz, seguida por India con un 15%, Corea del Sur con un 12% y Japón con un 11%.

En el caso de Japón y Corea del Sur, más del 60% de sus importaciones de petróleo dependen de esta ruta, lo que los convierte en los países más expuestos a una interrupción prolongada del suministro.