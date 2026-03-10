Un conocido empresario se revela contra la subida del salario mínimo: "Solo sirve para que la compra del súper te cueste más"

Parece que no todo el mundo está de acuerdo son la subida del salario mínimo, entre ellos un conocido empresario, que se revela contra ella: "Solo sirve para que la compra del súper te cueste más". Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía emprendedora, pero también para mostrarse crítico con las medidas del Gobierno. En esta ocasión, hace una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "subir el salario mínimo no te hace más rico, solo sirve para que la compra del súper te cueste más".

Tal y como explica, "subir el salario por decreto no sirve de nada si no generas valor. Si el problema fuera solo ese, subámoslo a 5.000 €. Mañana todos ricos y se acabó el debate, ¿no? No es así".

Y es que, según el empresario, "hay una relación directa entre lo que cobras y lo que pagas en el súper. Si subes el sueldo sin producir más, al día siguiente sube el pan. Y entonces estamos en las mismas: Tienes más billetes en la cuenta, pero compras menos cosas. Mucha gente no lo entiende".

En la publicación, Elías Navarro asegura que "el dinero es un papel que cambia de valor, un billete de 50 € hoy no es el mismo que hace diez años y lo que importa es lo que puedes hacer con ese billete. Los milagros de los panes y los peces solo pasó una vez y fue en la Biblia".

"Economía de verdad"

Por último, asegura que "en la economía de verdad, la riqueza no se multiplica de la nada. Para repartir riqueza, primero hay que generarla. Si nos dedicamos a repartir lo que no existe, lo único que creamos es una inflación que se come tus ahorros. De nada sirve que te den más salario para que todo sea más caro. Eso es un bucle infinito que no va a ningún sitio".