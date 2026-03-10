El Ibex 35 rebota y las bolsas europeas apuntan a subidas del 2% tras la caída del petróleo

Trump apunta a un posible final del conflicto

La moderación en los mercados llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara anoche que el conflicto con Irán podría terminar pronto y avanzara posibles medidas para compensar las interrupciones en el suministro de crudo.

En paralelo, los ministros de Energía del G7 —que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido— se reunirán virtualmente este martes para abordar las interrupciones en el suministro energético provocadas por la guerra y debatir la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

El encuentro se celebrará un día después de la reunión virtual mantenida por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron su disposición a tomar medidas para estabilizar los mercados energéticos, aunque sin alcanzar todavía un acuerdo concreto. “Dejamos abierta la opción de liberar reservas nacionales de petróleo. No es el momento adecuado todavía, pero estamos abiertos —incluida Alemania— a activar un procedimiento coordinado en el momento adecuado”, afirmó el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil.

Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

Pese al rebote bursátil, el optimismo se mantiene con cautela. El Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, permanece prácticamente cerrado tras las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra los buques que lo atraviesen. Por este paso estratégico transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, además de buena parte de los minerales estratégicos utilizados por la industria tecnológica y energética.

Desde que Estados Unidos e Israel declararon la contienda hace más de una semana, el barril de Brent ha llegado a escalar más de un 48%, lo que ha elevado la volatilidad en los mercados financieros internacionales.