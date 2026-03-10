Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impacto económico

El Ibex 35 rebota y las bolsas europeas apuntan a subidas del 2% tras la caída del petróleo

Los mercados recuperan el optimismo tras moderarse el precio del crudo y después de que Donald Trump sugiriera un posible final del conflicto con Irán, mientras el G7 estudia liberar reservas estratégicas

Archivo - Una de las instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid con paneles del IBEX, a 27 de julio de 2021, en Madrid, (España).

Archivo - Una de las instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid con paneles del IBEX, a 27 de julio de 2021, en Madrid, (España). / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona

El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas prevén abrir en verde este martes, con subidas cercanas al 2%, lo que permitiría a los mercados dejar atrás el rojo generalizado del lunes. El optimismo llega tras la moderación del precio del petróleo durante la madrugada, que ha abandonado la barrera de los 100 dólares por barril después del fuerte repunte provocado por la escalada militar en Oriente Próximo. Según los futuros del mercado, la bolsa de Madrid apunta a una subida cercana al 2% en la apertura, mientras que el Euro Stoxx 50, índice de referencia europeo, anticipa un avance del 1,54%.

Los futuros europeos también se apoyan en el rebote registrado en los mercados asiáticos durante la madrugada. Así, tras las fuertes caídas del lunes —cuando el Nikkei 225 japonés retrocedió un 5,2% y el KOSPI surcoreano cayó cerca de un 6%, siendo uno de los índices más castigados desde el inicio del conflicto—, ambos mercados han revertido la tendencia. En la sesión de este martes, el Nikkei sube alrededor de un 3%, mientras que el Kospi avanza cerca de un 5%, reflejando una cierta recuperación del apetito por el riesgo.

Trump apunta a un posible final del conflicto

La moderación en los mercados llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara anoche que el conflicto con Irán podría terminar pronto y avanzara posibles medidas para compensar las interrupciones en el suministro de crudo.

En paralelo, los ministros de Energía del G7 —que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido— se reunirán virtualmente este martes para abordar las interrupciones en el suministro energético provocadas por la guerra y debatir la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

El encuentro se celebrará un día después de la reunión virtual mantenida por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron su disposición a tomar medidas para estabilizar los mercados energéticos, aunque sin alcanzar todavía un acuerdo concreto. “Dejamos abierta la opción de liberar reservas nacionales de petróleo. No es el momento adecuado todavía, pero estamos abiertos —incluida Alemania— a activar un procedimiento coordinado en el momento adecuado”, afirmó el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil.

Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

Pese al rebote bursátil, el optimismo se mantiene con cautela. El Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, permanece prácticamente cerrado tras las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra los buques que lo atraviesen. Por este paso estratégico transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, además de buena parte de los minerales estratégicos utilizados por la industria tecnológica y energética.

Desde que Estados Unidos e Israel declararon la contienda hace más de una semana, el barril de Brent ha llegado a escalar más de un 48%, lo que ha elevado la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

