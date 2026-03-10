Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Resultados empresariales

Volkswagen anuncia 50.000 despidos en Alemania hasta 2030 ante la caída de ganancias y la presión global

El gigante europeo del automóvil eleva los recortes previstos para reducir costes y afrontar la competencia internacional y los aranceles

La compañía ha reportado un recorte de ganancias de un 44% en 2025, hasta 6.900 millones de euros

El Grupo Volkswagen sigue reorientando su política de producción: bajan los eléctricos y suben los gasolina

El Grupo Volkswagen sigue reorientando su política de producción: bajan los eléctricos y suben los gasolina

Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona

Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, confirmó este martes que recortará 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030, superando los 35.000 inicialmente previstos. La decisión se enmarca en su plan de ahorro de 15.000 millones de euros anuales y responde a la fuerte competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.

"En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania", indicó el jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, en una carta a los accionistas con motivo de la presentación de sus resultados anuales.

Resultados financieros a la baja

El ajuste laboral llega tras la presentación de los resultados anuales, que muestran un descenso del 44,3% en las ganancias, quedando en 6.904 millones de euros. El resultado operativo se situó en 8.900 millones, un 53,5% menos que en 2024.

En la presentación, la automovilística ha explicado que los ingresos por ventas en 2025 se mantuvieron en gran medida estables en comparación con el año anterior. Sin embargo, el entorno macroeconómico, con los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios habrían afectado en margen de beneficios.

Ajustado el resultado operativo por efectos especiales, como gastos de reestructuración y gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, pero incluyendo los aranceles estadounidenses, el margen operativo calculado ascendió al 4,6% en 2025. "En 2025, pusimos en marcha la nueva fortaleza del Grupo Volkswagen y mantuvimos a nuestra empresa firmemente encaminada, a pesar de los crecientes obstáculos globales", ha afirmado el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume.

Perspectivas y dividendos

De cara a 2026, Volkswagen prevé que los ingresos por ventas en 2026 aumenten entre un 0% y un 3% con respecto al año anterior. El pronóstico, eso sí, se basa en el supuesto de que los aranceles actuales en el comercio internacional se mantendrán vigentes. Además, el consejo de administración y el consejo de supervisión propondrán a la junta general anual de junio un dividendo de 5,26 euros por acción preferente y 5,20 euros por acción ordinaria para el ejercicio 2025. Esto supone una disminución del 17% con respecto a las cifras del año anterior.

Noticias relacionadas

"Se esperan desafíos en particular derivados del entorno macroeconómico, las incertidumbres relacionadas con las restricciones al comercio internacional y las tensiones geopolíticas, la creciente intensidad competitiva, los mercados volátiles de materias primas, energía y divisas, así como los elevados requisitos resultantes de las regulaciones relacionadas con las emisiones", ha apuntado el Blume.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  6. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas
  7. Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro
  8. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha

¿Por qué están muriendo decenas de miles de aves marinas en toda Europa en las últimas semanas?

¿Por qué están muriendo decenas de miles de aves marinas en toda Europa en las últimas semanas?

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las baldosas de madera más baratas del mercado para la terraza o jardín: 7 euros y se montan y desmontan como un rompecabezas

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las baldosas de madera más baratas del mercado para la terraza o jardín: 7 euros y se montan y desmontan como un rompecabezas

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España

La construcción transforma la fachada marítima de la zona oeste de Gijón en el Arbeyal: una vista "moderna" y con "espacio para pasear"

La construcción transforma la fachada marítima de la zona oeste de Gijón en el Arbeyal: una vista "moderna" y con "espacio para pasear"

Al menos 14 muertos y 16 heridos en un accidente de tráfico múltiple en el oeste de Kenia

Al menos 14 muertos y 16 heridos en un accidente de tráfico múltiple en el oeste de Kenia

Sobre la Cultura

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

VÍDEO: Huelga de auxiliares en Arcelor

Tracking Pixel Contents