Glovo inicia un ere para despedir a 750 repartidores en España

Glovo ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 750 repartidores en España. La compañía de reparto ha comunicado la reestructuración a la representación legal de los trabajadores el mediodía de este miércoles, tal como confirman fuentes presentes en la negociación. El expediente tendrá afectación en 60 ciudades de toda España y vinculará alrededor del 5% del total de la plantilla de 15.000 mensajeros de la compañía.

"Durante los últimos meses hemos estado analizando la sostenibilidad del negocio y visto que la calidad del servicio se está viendo impactada negativamente en muchas ciudades, Glovo ha tomado la decisión aplicar un ERE", ha trasladado un portavoz de la compañía a los representantes legales de los trabajadores. Sobre los 750 despidos, dicho portavoz ha trasladado que "no son números finales para nada".

La compañía aplica así una reestructuración menos de un año después de internalizar su plantilla de repartidores. Tras años litigando con la Administración y sufriendo varapalos judiciales que les han acabado obligando a contratar a sus 'riders', que antes operaban como falsos autónomos, en julio de 2025 Glovo pasó a operar con una flota de asalaridos.

Las cifras del número de mensajeros contratados durante dicho proceso bailan y desde la propia dirección de Glovo fueron dando horquillas variables de entre 15.000 y 20.000 repartidores. Estos eran 'riders' que hasta entonces operaban como falsos autónomos y que pasaron a nómina de la empresa.

Transición forzada al nuevo modelo

Menos de un año desde la transición a ese modelo, la compañía fundada y dirigida por Óscar Pierre ha decidido prescindir de parte de su plantilla de reparto e inicia así un ere para cesar a 750 empleados, lo que equivaldría al 5% del total de su flota de mensajeros. Todavía no ha trascendido cómo se repartirá la afectación de dicho expediente y cuáles entre esas 60 ciudades serán las más damnificadas.

Barcelona y Madrid son los principales focos de negocio y dónde hay más repartidores en nómina. En la capital catalana, por ejemplo, la empresa de las mochilas amarillas tiene al menos 4.500 mensajeros en nómina.

Entre los repartidores la noticia no ha generado excesiva sorpresa, ya que durante los últimos meses la direcció ha estado aplicando despidos individuales de manera recurrente, justificados por la vía disciplinaria, pero indiscriminados a ojos de los afectados. La sospecha de fondo es que a Glovo le sobraba plantilla y estaba buscando adelgazarla por esa vía, ya que así no debe pagar indemnización y pocos casos acaban judicializados.

Glovo es la principal empresa de reparto de comida a domicilio que opera en España. Según los últimos datos de mercado, ofrecidos por la propia empresa en un juicio que mantuvo con Just Eat, Glovo tiene una cuota del mercado español del 53,8%, frente al 14,5% de Just Eat y un 28,5% de Uber Eats.