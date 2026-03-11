La Seguridad Social confirma que ya se puede acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión: los trabajadores que se libran de los coeficientes reductores

El 53% de la población de 60 a 64 años trabajó en España durante el año 2025, la cifra más alta desde 1970 -cuando se alcanzó el 72%-, impulsada, sobre todo, por la ocupación femenina, en su máximo histórico del 48%, y, menos, por la masculina, con un 58%.

Son datos analizados por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) en su última Nota de Coyuntura Social y que confirman que esta tendencia es un fenómeno general y de alcance tanto en España como en Europa. "En primer lugar, el caso de las mujeres, es una consecuencia de su creciente incorporación al mercado de trabajo desde hace décadas. En segundo lugar, tanto para hombres como para mujeres, es resultado de una mayor esperanza de vida y una mejor salud a edades avanzadas, junto con las menores exigencias físicas del puesto de trabajo medio. Y tercero, en muchos países es resultado de la postergación de la llamada 'edad de jubilación', una de las medidas habituales para afrontar los desequilibrios financieros, presentes o futuros, de los sistemas públicos de pensiones", explica la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar.

También alcanza un máximo relativo de ocupación en 2025 la población de 65 a 69 años, con una tasa del 14%, la más alta desde 1981, aunque aún inferior al 18% de 1970. De nuevo, también en este grupo es característica la evolución de la ocupación femenina, cuya tasa es del 11%, la más alta desde 1970.

Si comparamos, a escala de la UE, las tasas de ocupación de los años 2000 y 2025 de los dos segmentos de edad considerados (60-64 y 65-69) para cada sexo, se observa lo generalizado de esa tendencia. La ocupación de los varones de 60 a 64 años ha crecido en todos los países de la UE menos Rumanía, y lo ha hecho de manera muy notable. En siete países superaba en 2025 el 70%, destacando los Países Bajos, con un 77%. La tasa española (39%) ocupaba en 2000 la séptima posición, pero, con su 58% de 2025 bajó a la 19, pues el aumento en la gran mayoría de los países ha sido mayor que el español.

En la actualidad las personas que tienen cotizados más de cuarenta años pero que no han llegado a la edad ordinaria de jubilación tienen que acogerse a coeficientes reductores que reducen la cantidad de su pensión, algo que Podemos ve como una "discriminación".

Sin embargo, la ministra Elma Saiz sostiene que la normativa vigente y en concreto la reforma del sistema de pensiones que se viene realizando desde la pasada legislatura ya contempla medidas suficientes al respecto.

En concreto, Saiz dijo que en el decreto de 2021 para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones se incluyó un complemento económico para las personas que hubiesen accedido a la jubilación de forma anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en determinados supuestos de largos periodos de cotización y, en su caso, baja cuantía.

Para acceder a ese complemento, la persona beneficiaria tenía que acreditar al menos 45 años y seis meses de cotización, o bien, si la cuantía de su pensión es inferior a 900 euros el 1 de enero de 2022, al menos 40 años de cotización. La ministra dijo que hasta la fecha se han reconocido 104.000 complementos.

Las explicaciones de la ministra no sirven a Podemos, que asegura que hay más de 900.000 personas perjudicadas por la penalización en las prejubilaciones. Por ello, forzará una votación para que el PSOE se retrate y aclare si está a favor, en contra o se abstiene sobre este asunto. No obstante, existem una serie de profesiones que están exentas de penalicaziones a la hora de jubilarse de manera anticipada.

Tal y como explicand esde el Insittuto BBVA de Pensiones, se puede anticipar la edad ordinaria de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca, se encuentren en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplan el resto de requisitos generales exigidos.

Estos son,: Policías, Bomberos, Mineros, Trabajadores ferroviarios, Personal de vuelo en trabajos aéreos, Artistas de disciplinas físicas exigentes y profesionales taurinos. El período de tiempo en que se reduce la edad de jubilación se considera como cotizado, únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. La reducción de la edad de jubilación y el cómputo de ese período (en el que se reduce la edad de jubilación) a efectos del porcentaje aplicable sobre la base reguladora, serán de aplicación aunque la pensión se cause en cualquier otro Régimen distinto al Régimen General. Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren en situación de pluriactividad, es decir, que realicen simultáneamente otra/s actividad/es que den lugar a su inclusión en algún otro Régimen de la Seguridad Social, la reducción sólo se aplicará a efectos de la edad. La edad mínima exigida se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente que corresponda, de acuerdo con cada escala establecida, al período efectivamente trabajado en cada una de las categorías o especialidades