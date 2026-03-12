Guerra en Oriente Próximo
Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para contener la escalada del petróleo
EFE
Nueva York
El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los preciosdel crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.
"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria