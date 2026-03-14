Un estudio del Deutsche Bank afirma que el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA

El mercado de trabajo ya no volverá a ser el mismo tras la irrupción definitiva de la inteligencia artificial generativa. Un reciente informe de Deutsche Bank advierte de que la IA ha dejado de ser una habilidad complementaria para convertirse en un requisito excluyente en los sectores más dinámicos de la economía. Esta transformación está generando una paradoja preocupante. Y es que, a pesar de la formación superior, los jóvenes graduados se enfrentan a niveles de subempleo (empleos que no requieren su nivel de cualificación) no vistos en años.

El “filtro IA” se impone en las ofertas de empleo

La velocidad a la que las empresas han integrado la IA en sus procesos de selección es vertical. Según los datos de Estados Unidos analizados por la entidad, casi la mitad de las vacantes (44,9%) en sectores de Datos y Analítica ya exigen explícitamente conocimientos de IA en sus descripciones de puesto.

Esta tendencia no es exclusiva de los perfiles puramente técnicos. El informe destaca que el Desarrollo de Software roza el 40% de exigencia, pero áreas como el Marketing (14,9%), las Finanzas (10,1%) e incluso el sector Legal (8,3%) están registrando crecimientos acelerados en la demanda de estas competencias. En Europa, países como Francia, Alemania e Italia ya muestran una curva ascendente similar a la estadounidense.

Más títulos, menos diferenciación

El análisis de Deutsche Bank pone el foco en un fenómeno que debe encender las alarmas de las políticas educativas: la infrautilización del talento joven. Aunque el desempleo general se mantiene bajo (aun así, España lidera el ránking de paro juvenil), la tasa de desempleo en EEUU para trabajadores de entre 16 y 24 años con título universitario se muestra elevada en comparación con su serie histórica.

Actualmente, los graduados recientes están sufriendo una tasa de subempleo que se sitúa cerca de sus máximos de los últimos años. Esto sugiere que, si bien la IA no está destruyendo empleo de forma masiva —los indicadores de despidos y solicitudes de subsidio siguen siendo bajos—, sí está dificultando el acceso de los jóvenes a puestos que aprovechen su formación si no cuentan con habilidades tecnológicas añadidas.

Frenazo salarial

Otro hallazgo relevante para el bolsillo del trabajador es la evolución de las nóminas. Si bien los sectores con mayor adopción de IA suelen pagar salarios más altos, son precisamente estos los que están experimentando una mayor desaceleración en el crecimiento salarial.

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La conclusión para el profesional moderno es clara: la IA no viene a sustituir al trabajador, sino a redefinir el valor de su conocimiento. El título universitario sigue otorgando una prima salarial, pero su eficacia como escudo contra la precariedad depende ahora, más que nunca, de la capacidad de dominar las nuevas herramientas digitales.