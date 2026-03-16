Multas de hasta 10.000 euros para los negocios que se nieguen a admitir este método de pago: tienen que avisarlo previamente
En España están permitidos varios métodos de pago en comercios y establecimientos hosteleros.
Desde hace un tiempo ya, en España hemos asumido pagar en comercios y establecimientos hosteleros con el móvil, que es uno de los métodos de pago permitidos en España. Pero cuidado, porque negarse a admitir un método de pago puede suponer multas de hasta 10.000 euros para estos negocios, y en algunos casos tienen que avisarlo previamente.
Y es que todos estos establecimientos están obligados a aceptar el pago en efectivo como método de pago, no se pueden negar. Es más, esto supondría exponerse a una multa que parte de los 150 euros y que puede llegar a los 10.000 euros.
Caso distinto es el pago con tarjeta, ya sea con la tarjeta física o con el móvil o un reloj inteligente. En este caso, el establecimiento no está obligado a tener este tipo de pago.
Eso sí, en el caso de que el establecimiento tenga carteles donde ponga que sí se puede pagar con tarjeta, pero después se niegue, podrías denunciar al negocio. Y lo mismo ocurre si te imponen un mínimo para pagar con tarjeta. En ese caso, tienen que advertirlo con algún tipo de cartel para que lo sepas antes de decidir si quieres adquirir un producto o servicio.
No advertir esta situación también podría ser motivo de denuncia por parte del consumidor.
País
Así son las leyes en España, porque si cambiamos de país, las cosas cambian. Por ejemplo, en Reino Unido hay establecimientos que no aceptan el pago con efectivo, mientras que en Alemania suelen dar más problemas si queremos pagar con la tarjeta.
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