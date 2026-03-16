La Seguridad Social confirma el nuevo sueldo: 500 euros al mes desde la semana 21 de embarazo

Asturias es una de las comunidades autónomas en las que se puede solicitar el conocido popularmente como "cheque bebé". El Gobierno del Principado decidió en el año 2022 convocar una ayuda directa por nacimiento y adopción que, en la actualidad puede llegar a los 2.200 euros por hijo.

Con esta medida, el Gobierno asturiano buscaba fomentar la natalidad y combatir la pérdida demográfica en la comunidad. En 2025, estas ayudas siguen vigentes por lo que si has tenido un bebé este año o lo vas a tener, esto te interesa.

Estas ayudas están diseñadas para familias de niños y niñas nacidos o adoptados en la región y que reúnan los requisitos establecidos. Uno de los puntos más importantes para percibir la ayuda es el económico. En la actualidad, solo pueden percibir la ayuda las familias cuyos ingresos fiscales no superen los 45.000 euros. El importe de la ayuda es de 1.200 euros para el primer hijo. Esta cantidad sube hasta los 1.700 euros para el segundo y los sucesivos. En el caso de nacer en un concejo en riesgo de despoblación en Asturias, esa cantidad se eleva hasta los 2.200 euros, independientemente del número de hijos.

El motivo de esta ayuda se debe a que Ll natalidad en España sigue en declive, tal y como demuestran los datos. Sin ir más lejos, durante 2024 se registraron 318.005 nacimientos en España, lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior, y desde el año 2014, el número de nacimientos se ha reducido un 25,6%. Con el número medio de hijos por mujer en 1,10, lo que es la cifra más baja desde que existen registros. A esto se suma un saldo vegetativo negativo por octavo año consecutivo. La prestación más cuantiosa es la baja por nacimiento y cuidado de menor, gestionada por el INSS. Si el nacimiento, adopción, acogimiento o guarda ha sido a partir del 31 de julio de 2025, se pueden solicitar ya al INSS las 19 semanas. Las familias monoparentales tienen derecho a 26 semanas. La cuantía es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto y se abona directamente por el INSS durante las semanas que dura el permiso. La segunda vía es fiscal. La deducción por maternidad de la AEAT permite cobrar 1.200 euros anuales, que se pueden percibir de golpe o a razón de 100 euros al mes, por cada hijo menor de 3 años, de forma anticipada mediante el Modelo 140, o aplicándola en la declaración de la Renta. Un matiz que muchas familias ignoran: si el hijo nació en abril y se presenta el modelo en mayo, se empieza a recibir la ayuda desde mayo; la Agencia Tributaria no abona pagos retroactivos por periodos anteriores a la solicitud.

Para familias monoparentales, numerosas o con un progenitor con discapacidad existe además un pago único gestionado por la Seguridad Social. La cuantía actual es de 1.000 euros, y el límite de ingresos para acceder a la prestación íntegra es de 14.011 euros anuales, incrementándose en un 15% por cada hijo a partir del segundo. Y para partos múltiples, hay una cuarta prestación específica: el subsidio especial por parto múltiple es una prestación económica de pago único destinada a compensar el aumento de gastos que supone el nacimiento o adopción simultánea de dos o más hijos.

Sobre esa base estatal, las comunidades y los ayuntamientos añaden sus propias capas. La Comunidad de Madrid ofrece, a través de su sede electrónica, ayudas económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción: 500 euros al mes desde la semana 21 de embarazo hasta que el menor cumpla 24 meses, con un máximo de 12.000 euros, condicionadas a que la beneficiaria tenga hasta 30 años, cinco años de residencia y una renta inferior a 30.000 euros anuales.