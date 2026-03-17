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Ya es oficial, la Seguridad Social permite incrementar tu pensión entre 4.800 y 13.500 euros

Una medida que te puede salir muy rentable

Ya es oficial, la Seguridad Social permite incrementar tu pensión entre 4.800 y 13.500 euros

Ya es oficial, la Seguridad Social permite incrementar tu pensión entre 4.800 y 13.500 euros

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Cuando llega el ansiado momento de la jubilación, solemos tener una pensión fijada. Sin embargo, esta cifra no tiene por qué ser definitiva, ya que la Seguridad Social te permite incrementar tu pensión entre 4.800 y 13.500 euros.

¿Y cómo se consigue eso? Pues a través de la jubilación demorada, que consiste en retrasar, de forma voluntaria, el acceso a la jubilación. Este retraso tiene una bonificación por cada año que se retrasa del 4 por ciento.

Una pareja de jubilados.

Una pareja de jubilados. / Freepik

Y aunque en porcentaje parece poco, ya lo es más si hablamos de cantidades, como aseguraron desde la Seguridad Social asegurando que "el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que pode oscilar entre los 4.800 y los 13.500 euros en función de los años demorados", publicaba El Economista.

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Beneficio económico

Así que, si no te importa esperar un poco para jubilarte, piensa en el beneficio económico que podrías lograr en el caso de retrasar este proceso. Y es que cada persona tiene sus propios intereses comunes.

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