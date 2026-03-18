Ya es oficial, el inesperado regalo de 525 euros que se ofrece a los pensionistas más vulnerables
Un complemento destinado a un tipo concreto de personas jubiladas
Llegar a la jubilación es el momento ansiado por muchas personas, pero una vez que están allí no todos tienen las mismas condiciones económicas. Es por eso que ofrecen un inesperado regalo de 525 euros para los pensionistas, destinado, eso sí, a un tipo concreto de personas no jubiladas.
Y es que las menores pensiones son para aquellos que tienen una pensión no contributiva. Para ellos está destinado este complemento anual, que también precisará una serie de condiciones, como vivir de alquiler.
Pero no solo eso, no puede tener una vivienda en propiedad y tampoco tener vínculo familiar ni de pareja con el arrendador. También el contrato tiene que tener una vigencia mínima de un año y haber vivido en esa vivienda al menos 180 días antes de presentar la solicitud.
Ayuda
Esta ayuda, que se puede conseguir de golpe o mes a mes, será gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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