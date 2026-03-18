Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

TELECOMUNICACIONES

Telefónica patrocinará la Selección Española de Fútbol hasta 2030

Movistar retoma el patrocinio que dejó en 2018 y será el operador oficial de telecomunicaciones de las selecciones masculina, femenina, Sub-21 y categorías inferiores hasta el Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos

Marc Murtra, presidente de Telefónica, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. / Telefónica

David Page

David Page

Madrid

Telefónica vuelve a ser patrocinador de la Selección española de fútbol. La teleco ha firmado un acuerdo estratégico con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para convertirse en socio patrocinador del combinado nacional hasta diciembre de 2030. La compañía, que ya fue patrocinador oficial de la selección entre 2012 y 2018, culminará así un ´nuevo ciclo de patrocinio hasta después del Mundial de 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Movistar, la marca principal con la que opera Telefónica en el mercado español, será el operador oficial de telecomunicaciones de las selecciones nacionales masculina, femenina, Sub-21 y categorías inferiores. Una colaboración con la que la compañía busca reforzar la conexión entre fútbol, tecnología y experiencias digitales para millones de aficionados y clientes. Y es que hoy el fútbol es también una experiencia digital, siendo uno de los contenidos que más conectan a millones de ciudadanos con la tecnología.

El fútbol es “uno de los espacios donde millones de personas consumen experiencias digitales de forma colectiva. Los aficionados viven los partidos a través de la televisión, el streaming, el móvil, las redes sociales o los datos en tiempo real, un ecosistema que conecta directamente con el papel de las redes y plataformas digitales de Telefónica", subraya el grupo.

El acuerdo con la RFEF se activa comercialmente bajo la marca Movistar, con lo que la operadora pretende impulsar su posicionamiento como plataforma clave en contenidos deportivos y experiencias para los aficionados en España. Telefónica se incorpora así al grupo de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol en un momento relevante para el fútbol español y su proyección internacional, en un ciclo que incluye el Mundial 2026, el Mundial femenino 2027, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 que se celebrará en España.

“Queremos ser la mejor vía de acceso al mundo digital para los ciudadanos y eso incluye ser los que ofrecemos los mejores contenidos. Para eso debemos estar presentes en los momentos donde millones de españoles juntos comparten experiencias digitales únicas. El fútbol de la selección española es uno de esos momentazos. Acompañar a nuestra selección hasta 2030 refuerza nuestro objetivo y nuestra apuesta por los grandes momentos compartidos y plasma nuestro apoyo al talento español”, explica el presidente de Telefónica, Marc Murtra.

Noticias relacionadas y más

A través de Movistar Plus+, los usuarios podrán acceder a nuevos contenidos y experiencias vinculadas a las selecciones nacionales. Entre otras iniciativas, el acuerdo permitirá desarrollar contenidos exclusivos con las selecciones en concentraciones y competiciones. También impulsará experiencias para clientes en partidos oficiales y campañas vinculadas a grandes torneos internacionales. Además, acercará la tecnología y la innovación al fútbol base y a la comunidad federada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
  3. Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
  4. La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
  5. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  6. Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
  7. Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo
  8. Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo

Javi Rodríguez firma tres años más como entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto

Javi Rodríguez firma tres años más como entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto

El Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo celebra este sábado su gala de entrega de premios

El Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo celebra este sábado su gala de entrega de premios

Avilés intentará repetir uno de los grandes éxitos del pasado verano: "Cuando vimos la plaza abarrotada, cerramos su contratación para este año"

Avilés intentará repetir uno de los grandes éxitos del pasado verano: "Cuando vimos la plaza abarrotada, cerramos su contratación para este año"

Navia destinará 372.000 euros a culminar la reforma integral de la plaza de abastos, en el centro de la villa

Navia destinará 372.000 euros a culminar la reforma integral de la plaza de abastos, en el centro de la villa

Los sindicatos mineros cargan contra las administraciones por el conflicto de las minas de carbón: "Es inexplicable, no puede poner en riesgo empleos"

Los sindicatos mineros cargan contra las administraciones por el conflicto de las minas de carbón: "Es inexplicable, no puede poner en riesgo empleos"

Trump dice que EEUU no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países

Trump dice que EEUU no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países

La izquierda salva (por segunda vez) de la reprobación a la consejera de Derechos Sociales de Asturias por el caos en la dependencia

La izquierda salva (por segunda vez) de la reprobación a la consejera de Derechos Sociales de Asturias por el caos en la dependencia
Tracking Pixel Contents