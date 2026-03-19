El Aeropuerto de Teruel se convierte en refugio para aviones de aerolíneas de pasajeros de Oriente Medio

Un total de 15 aviones de Qatar Airways han aterrizado en el Aeropuerto de Teruel en los últimos tres días para ponerse a salvo de los bombardeos iraníes sobre infraestructuras en los países de la región de Oriente Medio. Así lo ha explicado el consejero de Fomento y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, este jueves en la jornada 'El aeropuerto pone en órbita a Teruel' organizada por El Periódico de Aragón en la Cámara de Comercio e Industria de Teruel.

Según ha precisado el consejero, se trata en su mayoría de aviones procedentes de la base de Qatar Airways en Doha y de los modelos conocidos como aviones de doble pasillo que pueden llegar a transportar más de 300 pasajeros en función de su configuración. En concreto, hasta el momento han llegado trece A330 de Airbus, un A350 y un Boeing 747.

Un lugar seguro y preparado

López, que ha cerrado la jornada, ha adelantado que a esta docena de aeronaves se irán sumando más en los próximos días “sabedoras las compañías aéreas de que en Teruel van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan”.

Una idea que ha enfatizado también la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que en el inicio del foro ha recordado que el Aeropuerto de Teruel ya recibió numerosas aeronaves en plena pandemia del covid-19 o en el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Por todo ello, Octavio López ha incidido en que “Teruel es a día hoy una referencia internacional para la aeronáutica mundial donde las cosas se están haciendo muy bien, lo que se está traduciendo en cuotas de prosperidad para Teruel inimaginables hace unos años”. Es más, el consejero ha señalado que Teruel "está en el centro del desarrollo de la comunidad" y para reforzar ese crecimiento y aprovechar su posición estratégica en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, ha insistido en la necesidad de mejorar las comunicaciones.

Aviones de Qatar Airwais procedentes de bases de Oriente Medio que han llegado en los últimos días al Aeropuerto de Teruel. / Servicio especial

Más de 170 millones de euros de inversión

Octavio López ha destacado asimismo la inversión pública y privada comprometida en el Aeropuerto de Teruel en los últimos dos años que supera los 170 millones de euros, una cifra que convierte al aeropuerto en el principal motor económico de la provincia.

El Aeropuerto de Teruel cuenta ya con proyectos de gran envergadura en desarrollo, como el hangar y la nave destinada a la producción de dirigibles estratosféricos, una segunda nave para pintura de aviones de IAC, la nueva campa de estacionamiento con capacidad para entre 70 y 140 aeronaves, el futuro laboratorio de investigación del ITA y la ampliación de la terminal del aeropuerto, que se encuentra ya ejecutada al 80%. Proyectos en los que se ha ahondado en la jornada que también ha contado con una mesa redonda con la participación de IAC, ITA, Delsat y PLD Space, compañías que también operan en el aeropuerto.

Por ello, como ha subrayado López, “estamos ante una instalación en plena expansión a la que es difícil poner límites, que es motivo de estudio en todos los foros del sector industrial aeronáutico y que forma parte de la red internacional para el desmantelamiento, mantenimiento y estacionamiento de aeronaves”.

Más empleo y el reto de la vivienda

Además de incidir en la consolidación del Aeropuerto de Teruel como una referencia internacional en los ámbitos industrial aeronáutico y aeroespacial, Octavio López ha puesto el foco en una cuestión clave vinculada al crecimiento del empleo que genera esta infraestructura, ya que las previsiones apuntan a que a final de año se rebasarán los mil puestos de trabajo.

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“Sin vivienda no hay empleo y sin empleo no hay crecimiento económico posible”, ha asegurado, y “por eso estamos trabajando también en ese ámbito de la mano del Ayuntamiento de Teruel y de la iniciativa privada: ahí están las 106 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes que se van a promover en la calle Italia y las 1.050 viviendas que el Grupo Térvalis va a desarrollar en Los Baños en diversas fases, la primera de ellas de 250, que harán por primera vez a través de un PIGA para agilizar su tramitación, a fin de que su construcción se pueda iniciar en el plazo aproximado de año y medio”, ha concluido.