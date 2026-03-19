El Banco de España alerta de lo que está pasando con el pago con tarjetas en nuestro país

Cada vez usamos menos el dinero en efectivo y más otros medios de pago, como la tarjeta o el bizum. Pero esta tendencia lejos de estancarse va en aumento. Así lo constata el Banco de España con la publicación de sus últimas estadísticas: el número de operaciones de pago con instrumentos distintos a las monedas y los billetes aumentó un 8,5% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

En concreto, esas operaciones alcanzaron la cifra total de 9.401 millones frente a los 6,4 billones del año anterior. La mayoría de estos pagos se hicieron con tarjeta, al aglutinar el 65,7% de las operaciones, mientras que las transferencias supusieron el 16,8% del total.

Atendiendo al importe, la situación es contraria: las transferencias supusieron el 88,5% del importe abonado en operaciones de pago sin efectivo, mientras que las tarjetas supusieron el 3%. Esto indica, dice el Banco de España, que "las tarjetas son el medio de pago más utilizado en España para realizar pequeños pagos, mientras que las transferencias se utilizan para operaciones de pago de mayor importe".

Tarjetas de crédito / Freepik

Por otro lado, los adeudos directos representan el 12,2% del número total de operaciones de pago y el 5,5% del importe total. Las operaciones con dinero electrónico suponen el 1,7% del número total de operaciones y el 0,1% del importe total. Las operaciones restantes corresponden a cheques, envíos de dinero, retiradas de efectivo con tarjeta y otros servicios de pago.

Pagos con tarjeta

En el primer semestre de 2025, el número de operaciones de pago con tarjeta en España aumentó un 11,1% en comparación con el primer semestre de 2024, alcanzando los 6.178 millones de operaciones. El importe total de estas operaciones creció un 10%, situándose en 195 mil millones de euros, con un importe medio de aproximadamente 31,6 euros por operación, en línea con los 31,9 euros por operación del primer semestre de 2024.

Este importe medio es inferior al de los países de la zona del euro, que alcanzó los 38 euros por operación en el primer semestre de 2025. La proporción de operaciones remotas (iniciadas a través de internet o de un dispositivo que pueda utilizarse para la comunicación a distancia) y no remotas (presenciales), respecto al número de pagos con tarjeta, fue del 19 % frente al 80,9 %, respectivamente. En términos de importe, las operaciones remotas representaron el 30,3%, mientras que las no remotas el 69,7%. Estos porcentajes están en línea con los de los países de la zona del euro.

El número de pagos con tarjeta sin contacto iniciados en terminales de punto de venta físicos aumentó un 11,9% en comparación con el primer semestre de 2024, alcanzando los 4.771 millones de operaciones. El importe total de estas operaciones creció un 10%, situándose en 128 millones de euros. Como resultado, el peso de estas operaciones sin contacto, en el número total de pagos con tarjeta no remotos fue del 96,5%, mientras que el porcentaje correspondiente en términos de importe ascendió al 94,7%.