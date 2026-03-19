Unión Europea
La Eurocámara avanza en la tramitación del acuerdo comercial con EEUU para poner techo a los aranceles
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprueba su posición sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero condiciona la luz verde a que no haya más presiones desde la Casa Blanca
EP
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves su posición para aprobar el acuerdo comercial negociado entre Washington y Bruselas para poner techo a los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones europeas, lo que supone el primer paso para que la Eurocámara dé luz verde al pacto, pero que queda condicionado a que no haya más intentos de coerción desde la Casa Blanca.
"No tomaremos ninguna decisión final hasta tener claridad", ha avisado el presidente de la comisión parlamentaria y ponente del informe, el socialista alemán Bern Lange, en un mensaje difundido en redes sociales tras la votación de los eurodiputados.
Entre las enmiendas promovidas por los eurodiputados al pacto --que supone que la Unión acepta un 15% de arancel sobre sus producciones pero renuncia a tomar represalias comerciales por ello-- figura la de incluir una cláusula de caducidad, por la que el bloque podría reintroducir medidas de represalia si tras 18 meses no se renueva el acuerdo.
Los eurodiputados también piden otra salvaguarda que condicione las condiciones arancelarias de la UE a Estados Unidos a que la otra parte cumpla su parte de los compromisos y no haya nuevas amenazas como ocurrió con la crisis por Groenlandia.
El texto ha salido adelante en la comisión con 29 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, por lo que la posición deberá superar ahora la opinión del pleno del Parlamento Europeo en otra votación en la sesión plenaria de la próxima semana, antes de que se puedan abrir las negociaciones interinstitucionales para su adopción definitiva.
En este sentido, Lange ha defendido que los eurodiputados envían con esta posición un mensaje "claro y firme", porque mantendrán el "control" sobre el cumplimiento del acuerdo y tendrá la "última palabra" sobre la aplicación definitiva del acuerdo negociado el pasado verano por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia de ése en Escocia.
Además de renunciar a responder con aranceles equivalentes al 15% sobre las compras europeas, Von der Leyen se comprometió también a que la Unión asumiría compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e invertiría en el país 600.000 millones más. El techo del 15% para los gravámenes estadounidenses sobre las importaciones europeas no cubren, sin embargo, al acero europeo, que sigue afrontando un sobrecargo del 50%.
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