Ante la Audiencia Nacional
CCOO denuncia el goteo de despidos de 'riders' en Glovo como un ere encubierto
El sindicato considera que la empresa de reparto abusa del régimen sancionador para desprenderse de una parte de la plantilla sin pagarles las indemnizaciones legales
El sindicato CCOO ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Glovo por presunto ERE encubierto. La central considera que la empresa de reparto está abusando del régimen disciplinario y aplicando un goteo constante de despidos individuales para evitar pagar las indemnizaciones mínimas fijadas por ley. Distintos repartidores han ido relatando un flujo de despidos durante los últimos meses en grandes ciudades como Barcelona por supuestamente no entregar pedidos a tiempo, no presentarse a su puesto u otras faltas disciplinarias, si bien esos mismos 'riders' desmienten dichas faltas y consideran que era una táctica de la compañía para justificar su cese y evitarse una indemnización, tal como ha recogido este medio.
"CCOO lleva tiempo denunciando la estrategia que está siguiendo esta empresa, al entender que pretenden imponer por la vía represiva un nuevo modelo laboral en nuestro país, mientras vulnera continuamente la legislación laboral y por supuesto también el derecho fundamental a la libertad sindical de las personas trabajadoras organizadas", ha afirmado la central en un comunicado este jueves.
Glovo está en un proceso de reestructuración y la semana pasada anunció su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 750 repartidores en 63 ciudades de España. El sindicato considera que este despido colectivo debiere ampliarse para cubrir también vía negociación colectiva ese goteo de ceses individuales. Es por ello que ha presentado denuncia ante la Audiencia Nacional. El conflicto entre el sindicato y la empresa fundada por Óscar Pierre escala, ya que CCOO ya había acusado a Glovo de boicotear elecciones sindicales y tratar de impedir que el sindicato organizara a repartidores en distintas ciudades.
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