El inesperado regalo de la Seguridad social a las amas de casa: más de 500 euros mensuales

Existen definiciones que afirman que ser ama de casa 'es el único empleo permanente, que nunca termina, que persiste incluso en épocas de crisis, que raras veces disfruta de días de descanso y carece de salario o despido. Es la ocupación que se realiza por afecto hacia los seres más apreciados'.

Se trata de una labor que abarca diversas profesiones, dado que es necesario gestionar el hogar y todo lo que éste contiene. El rol de ama de casa es una tarea que históricamente no ha recibido reconocimiento ni social ni económico. No obstante, en 2025 una persona que ejerza como ama (o amo) de casa podrá acceder a una pensión de jubilación.

Como explican desde el Banco Santander, la Seguridad Social española está integrada por dos tipos de prestaciones: las contributivas, que se alimentan de las aportaciones de los trabajadores, y las no contributivas, financiadas por los Presupuestos Generales del Estado. Las amas de casa, según su situación y circunstancias, pueden optar por una u otra.

Una ama (o amo) de casa podrá solicitar una pensión contributiva de jubilación si a lo largo de su trayectoria laboral ha aportado a alguno de los regímenes de la Seguridad Social un mínimo de 15 años.

Esto es, si ha compatibilizado su trabajo en el hogar con un empleo remunerado o por cuenta propia, o si ha alternado periodos de cotización con otros de trabajo en casa (sin remuneración). Aquellas amas de casa que han asumido exclusivamente el cuidado del hogar y de la familia y que, por lo tanto, nunca han cotizado a la Seguridad Social o bien no han llegado a ese mínimo de 15 años, pueden acceder a una pensión no contributiva.

Este tipo de prestaciones económicas se reconocen a personas que carecen de recursos suficientes para su subsistencia, incluso si nunca han cotizado o no lo han hecho el tiempo necesario para conseguir derecho a una pensión contributiva. La falta de ingresos suficientes será, así, el primer requisito que debe cumplir una ama de casa para poder solicitar una prestación no contributiva de jubilación. Se encontrará en esta situación si sus ingresos son inferiores a 7.250,60 euros anuales (alrededor de 517 euros mensuales).

Familiares

Si la persona que pide la prestación no contributiva convive con familiares, habrá que sumar las rentas de los demás miembros de la unidad de convivencia y no superar los umbrales que establece la normativa para cada caso.